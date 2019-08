Stop a las manchas provocadas (o no) por el sol

Cada año, al llegar el verano, somos más conscientes de los peligros para la salud que vienen asociados con el sol. Uno de ellos son la aparición de manchas en nuestra piel, unas marcas antiestéticas muy difíciles de hacer desaparecer. Pero, ¿Realmente somos conocedores de cómo evitarlas o cómo tratarlas?

Más de un 90% de las mujeres de más de 50 años las padecen

La hiperpigmentación de la pieles más habitual de lo que pensamos, según un estudio de los laboratorios Ducray, más de un 90 por ciento de las mujeres de más de 50 años la padecen.

Lo primero es conocerlas. La dermatóloga Natalia Seguí explicaba a la Agencia EFE que hay que diferenciar dos tipos de manchas ya que se tratan de manera diferente. Por un lado están los lentigos, las típicas manchas redondeadas de color marrón, que están presentes en la cara, manos y escote, principalmente, pero pueden aparecer en todo el cuerpo y son consecuencia de la edad y el sol. La carga genética tiene mucho que ver con su aparición, pero las pieles claras, y las personas con ojos y pelo claro tienen más tendencia a quemarse y a producir lentigos.

El principal factor es el sol pero hay otros como el tabaco, el alcohol y la contaminación

La causa de este tipo de manchas es el exposoma, explica Seguí. “Cada día nos exponemos a múltiples factores que producen manchas. El principal es el sol, pero hay otros como el tabaco, el alcohol y la contaminación”.

La mejor manera de prevenirlas es el uso de cremas solares a diario. “El protector solar no solo se tiene que poner cuando vamos a la playa o hacemos actividades al aire libre. Eso no es una buena práctica. El protector solar se tiene que aplicar cada día para evitar la oxidación celular, la liberación de radicales libres y el daño celular", indica la experta.

Con las manchas más vale prevenir que curar ya que las cremas despigmentantes pueden aclarar el lentigo pero no lo eliminan en su totalidad. Otros tratamientos efectivos pueden ser el láser o los peelings.

El otro tipo de manchas se denomina melasma o cloasma y se produce normalmente en mujeres. Su principal factor desencadenante son las hormonas femeninas. “Las manchas son difusas en mejillas, frente y labio superior. Aparecen durante el embarazo y también al tomar pastillas anticonceptivas”, afirma la dermatóloga. Al contrario que los lentigos, estas aparecen más en pacientes de piel más oscura.

En este segundo tipo de manchas las cremas despigmentantes sí que tienen sentido porque el paciente necesita tratamiento diario para que la mancha no reaparezca, la enfermedad no se cura, pero sí se puede mejorar. También pueden usarse los láser IPL o el peeling "pero con unas energías más bajas y parámetros diferentes para no provocar un efecto rebote”.

¿Cómo combatirlas?

Los laboratorios Ducray son los creadores de la gama Melascreeen de la que indican que está especializada en corregir manchas, favorecer la firmeza y redensificar la piel "con fórmulas que contienen activos dermatológicos de referencia como el ácido azelaico que neutraliza los radicales libres, el B-White que es un nuevo activo antimanchas, el ácido hialurónico y vitaminas C y E", afirman desde la empresa.

Joaquín Pinar, responsable de la firma cosmética suiza Wherteimar en Iberia, apuesta por una gama rica en extractos florales, proteínas lácteas y regeneradores activos, para ofrecer un tono uniforme y proteger la piel, que “difumina las manchas y las aclara de manera gradual”, según indica.

Procedente de la isla Jeju, de Corea del Sur, llega el extracto de bambú del mismo nombre, que compone la crema dermocosmética antimanchas de la firma cosmética Skintsugi.

Las manchas en el rostro ocupan el segundo lugar de inquietud entre las millennial

Según las doctoras Sofía Cueto y Mar Mira, las manchas en el rostro ocupan el segundo lugar de inquietud entre las "millennial". Ellas recomiendas como tratamiento la microporación combinada con led, peelings químicos y terapia láser o ILP.

La esteticista Carmen Navarro confía en la filosofía desarrollada por el instituto francés Estherderm, pionero en investigación sobre bioecología cutánea, para disfrutar de un “bronceado de forma segura y duradera y evitar las manchas solares gracias a mecanismos de defensa naturales de la piel”.

Mientras que Montibello propone un producto antiaging y fotoprotector de acción blanqueante que elimina “progresivamente el exceso de melanina, minimizando las manchas mediante tecnología supramolecular”, según apuntan los especialista de la firma.