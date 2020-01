La cantante Soraya Arnelas gana la Lotería otra vez este año (con susto incluido)

Soraya Arnelas puede decir eso de que el que la sigue la consigue. La cantante siempre juega a la Lotería, sobre todo en Navidad, ya que en su familia es tradición. Compra en casi todas las ciudades a las que viaja y luego comparte los décimos con sus padres. Al final, tanto intentarlo tuvo su recompensa, pues les tocó el segundo premio hace años, y este año ha repetido una suerte parecida con la Lotería del Niño.

La propia artista ha confesado este martes en su cuenta de Instagram que le había tocado. “Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José, en Nochebuena, siempre nos regala un boleto de la Lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado ‘El Gordo,’ pero me ha tocado", ha dicho.

Gana la Lotería... pero se lleva un susto

No obstante, la sorpresa ha sido al comienzo un poco agridulce, ya que Soraya no encontraba sus dos billetes premiados. "No sé dónde están", ha dicho en su Instagram.

Sin embargo, al cabo de unas horas ha dado con ellos. No sabemos la cuantía que ha ganado, pero si está tan feliz es porque debe ser un gran pellizco...

Otros famosos que ganaron la Lotería

Los últimos sorteos de la Lotería parece que no han recaído en más famosos que en Soraya, o al menos si les ha tocado no han querido decirlo.

En años anteriores, la suerte en el juego estuvo de lado de la reina Letizia, Carmen Lomana, Mercedes Milá, Nieves Herrero y más famosos que te contamos AQUÍ.

Y a ti, lector, ¿te ha tocado?