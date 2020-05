Sonsoles Ónega debuta en 'Supervivientes' y las redes se ceban con Jordi González: "Le da mil vueltas"

Sonsoles Ónega se ha estrenado en el prime time de Telecinco con 'A propósito de Supervivientes'. La periodista y presentadora de 'Ya es mediodía' ha sustituido a Jordi González tras la misteriosa y repentina marcha del presentador.

Ónega ha tenido que ponerse al frente del equivalente al debate final celebrado en ediciones pasadas. Esta vez, las gradas de colaboradores estaban ocupadas por parejas de tertulianos de distintos programas de Mediaset, por lo que Sonsoles ha tenido que lidiar con algún que otro conflicto.

Sonsoles Ónega debuta sin mencionar a Jordi González

Esta noche, las puertas del plató de 'Supervivientes' se han abierto para recibir a Sonsoles Ónega. La periodista y actual presentadora de 'Ya es mediodía' se ha mostrado ante los seguidores del programa cargada de ilusión en su estreno.

La audiencia ha remarcado en Twitter su buena labor, destacando su actitud y su cercanía con Elena, la madre de Adara, que ha vuelto a hablar de los traumas de su infancia.

No puedo evitar decir lo mucho que me FASCINA Sonsoles Ónega como profesional. Me encanta que @BulldogTV_ES le haya puesto al mando de los debates de #LaCasaFuerte.Y ojalá hubiese conducido @sonsolesonega todos los debates de @Supervivientes en esta edición. | #APropósitoDeSVpic.twitter.com/ia5egqV1Br — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) May 31, 2020

La entrevista de sonsoles a Elena está siendo de una calidad humana que no habíamos visto nunca en este supervivientes2020. 🔝 #ApropositoDeSv — Lobi😷#GaTeTe🐈Con👢 (@c0n_ga) May 31, 2020

Menudo cambio a mejor!!!!!!!!!! Sonsoles gracias 😊 Ahora a por Rafa Mora. #APropósitoDeSV — miuh (@porcuriosity) May 31, 2020

Mencantaa como presentadora Sonsoles Ónega #APropósitoDeSV — monso07 (@SorayaBF7) May 31, 2020

Sonsoles ha empezado muuuy nerviosa, pero está haciendo de maravilla, no? Me gusta 👍🏼 #APropósitoDeSV — Laura Velasco 🦋 (@LauraGHRV) May 31, 2020

Carlos Sobera Sonsoles Jorge Javier El tridente que merecíamos y por fin lo tenemos 👏🏻👏🏻 #APropósitoDeSV — FinanFir (@FinanFir) May 31, 2020

Las críticas a Jordi González en 'A propósito de Supervivientes'

Sin embargo, ha llamado la atención que no haya hecho referencia en ningún momento a Jordi González y que no se hayan dado explicaciones de su ausencia.

Además, los espectadores no han podido evitar comparar a Sonsoles con el catalán y él no ha salido muy bien parado. Una lluvia de críticas que ya venía produciéndose en las últimas entregas dominicales de 'Supervivientes' en las que Jordi González parecía presentar con cierta desgana.

Las ganas que presenta Sonsoles Sónega el debate >>>>>> el sinsangre de Jordi. Periodo #APropósitoDeSV — 𝔸ηdrες ℳαυrı✈🏠 (@Andr3sMau) May 31, 2020

Esta chica presentando ya lo ha hecho mejor que Jordi en toda la edición #APropósitoDeSV — Señor de Malyshkina (@Rajetx) May 31, 2020

Cómo se debe sentir Jordi al saber que Sonsoles en tan solo 30 minutos ha demostrado ser mejor presentadora que él en catorce galas #APropósitoDeSV — Miguel Keating (@putoygolfo) May 31, 2020

El Debate cuando lo presenta Jordi González vs el debate cuando lo presenta Sonsoles Ónega... #APropósitoDeSVpic.twitter.com/KnzPwTKeLP — Iván (@Virgili222) May 31, 2020

Espero que estemos todos de acuerdo. Sonsoles le da mil vueltas a Jordi y tiene muchísimo más entusiasmo. #APropósitoDeSVpic.twitter.com/ZP6MVGBprv — Pablito💛💫 (@pablogalcan) May 31, 2020

5 minutos de programa y ya Sonsoles le da mil vueltas al Jordi #APropósitoDeSV — ELEGIDA 🚌 (@ElegidxDeDiosGH) May 31, 2020

Lo hemos conseguido.Hemos acabado con Jordi Glez.Sonsoles es un amor #APropósitodeSV — GHanador_VIP (@ElInvitado2) May 31, 2020

Los colaboradores en el estreno de Sonsoles Ónega

Al comienzo del programa, Sonsoles Ónega ha presentado a las parejas de colaboradores presentes: Rafa Mora y Miguel Frigenti de 'Sálvame'; Cristina Tárrega y Antonio Rossi de 'El programa de Ana Rosa'; Alba Carrillo y Miguel Ángel Nicolás de 'Ya es mediodía' y Luis Rollán y Terelu Campos de 'Viva la vida'.

A los pocos minutos, Alba Carrillo y Miguel Frigenti han acaparado los focos al enzarzarse en una discusión. Es necesario recordar que los dos colaboradores mantienen una gran enemistad tras el paso de Alba Carrillo por 'GH VIP', reality en el que dedicó unas duras palabras al periodista y llegó a afirmar que "lo echaría a la calle". Por su parte, Frigenti también aprovechó para disparar contra su compañera como colaborador del debate del citado programa.

Alba Carrillo y Miguel Frigenti, enemigos íntimos

En 'A propósito de Supervivientes', estos fantasmas del pasado han revivido y Alba y Miguel se han tirado los trastos a la cabeza, para disgusto de Ónega. "Yo estoy encantado de verte aquí, que siempre has dicho que no te ibas a sentar conmigo en un plató", ha comentado Frigenti para después decirle a Alba que el único plató que le falta por abandonar es el de Informativos.

Gordi, que no te llaman, que de donde te has ido es de donde estoy yo Alba Carrillo

La ex de Feliciano López ha intentado sofocar los ánimos diciendo que hoy no se marcharía "porque está Sonsoles" pero, ante otro ataque de Miguel, ha saltado: "Gordi, que no te llaman, que de donde te has ido es de donde estoy yo". Visiblemente molesto, Frigenti ha recurrido al insulto: "Que te calles, Barbie mapache". Sonsoles, como moderadora, se ha encargado de poner orden.

Acaba de empezar la gala y Alba Carrillo y Frigenti ya se están peleando #APropósitoDeSVpic.twitter.com/5I9CMnNbi7 — TV Realitys (@tv__realitys) May 31, 2020

Y tú, ¿crees que Sonsoles Ónega lo ha hecho bien al frente de 'Supervivientes'?