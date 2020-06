Sonsoles Ónega se pasa en 'La casa fuerte': ¿nunca debió aceptar el trabajo?

Nunca entendimos la decisión de Sonsoles Ónega de haber aceptado pasarse a los realities de Telecinco. La periodista, de 42 años, estaba despuntando cada vez más como presentadora de 'Ya es mediodía', un magazín de la cadena donde conduce, con gran acierto, la actualidad política, social y donde tiene una minisección de 15 minutos de corazón.

Su profesionalidad, rigor, cercanía y simpatía le fueron haciendo un nombre propio en el mundillo. Sin embargo, y no sabemos por qué, aceptó presentar los debates de 'La casa fuerte', un nuevo reality de famosos de Mediaset que es cutre como él solo.

Lo cierto es que lo hace bien, pero su incursión en este submundo del entretenimiento no le hacía falta, al menos en lo que a su carrera profesional se refiere. Ojo, que no estamos desmereciendo este tipo de formatos, pero si uno tiene una trayectoria en auge prometedora en otro tipo de formato quizá no es muy inteligente combinarlo con otro en el que los valores humanos brillan por su ausencia.

Y quizá su labor como presentadora de 'La casa fuerte' puede volverse en su contray dañar su carrera. Cuando uno se mete en el fango suele acabar manchado. De hecho, y al respecto, Sonsoles ya está viendo que conducir este tipo de programas tiene su parte mala.

Sonsoles Ónega se pasa de frenada en 'La casa fuerte'

Este domingo, en el debate, Sonsoles tuvo un encontronazo con Fani Carbajo, quien, para los que no saben del tema, es la chica que le fue infiel a Cristofer en 'La isla de las tentaciones'. Sí, el del grito de "Estefaníaaaaaa".

En fin, pues el domingo Sonsoles mencionó al hijo de Fani, menor. Y hubo un malentendido que dejó a la periodista en mal lugar.

"Te has quedado mucho más tranquila al saber que ha suspendido tres pero ha pasado de curso...", comentó Ónega. "Mi hijo se esfuerza muchísimo y siempre aprueba todas. Estoy segura de que ha suspendidoPlástica, Educación Física y Valores", respondió Fani.

"¡Vaya, Valores! ¿No me digas que ha suspendido Valores? Es que...", añadió Ónega, pareciendo decir que en casa de Fani, de valores, poco.

Tras esto, Fani estalló: "No me ha gustado tu comentario cuando te has referido a mi hijo. No tienes ni idea de la educación que yo le doy a mi hijo en mi casa, ¿vale?".

Ónega quiso explicarle su comentario. "En ningún momento he juzgado la educación que tú le das a tu hijo, en ningún momento", afirmó la presentadora de 'Ya es mediodía'. "Te pido disculpas si has interpretado algo que no he querido. Siento que te hayas llevado un disgusto", se disculpó Sonsoles por el malentendido.

Y, en fin, aunque Sonsoles no parecía tener ninguna maldad y Fani estaba a la defensiva, es normal que en este tipo de formatos sucedan cosas de este estilo. Insistimos: Sonsoles, vales más que ese tipo de formato.