Sonia Ferrer desvela su capítulo más dramático: “Tuve un tumor en la columna”

Sonia Ferrer ha desvelado uno de los capítulos de su vida hasta entonces desconocidos.“Tuve un tumor en la columna que me estrangulaba la médula”. Una enfermedad que pudo dejarla postrada en silla de ruedas y que le llevó a abandonar la danza clásica.

Por aquel entonces, la presentadora quería ser bailarina profesional y estudiada danza clásica en un internado en Francia: “Fueron dos años muy malo, entre los 17 y los 19 años. Justo había acabado la carrera de danza clásica y todo se acabó. Sacrifiqué mi infancia, sin mi familia cerca, lloraba todos los días. De golpe tenía que pensar en otra vida”, ha señalado en una entrevista a ‘Lecturas’.

Después continuó relatando lo mucho que sufrió en esta época. “Mucho, es el peor momento de mi vida. Nunca he querido contarlo con dramatismo” y añadió: “Me llegaron a preparar para estar en una silla de ruedas”.Para ocultar la cicatriz de la operación, se tatuó “una estrellita”. “Creía que así la gente no se fijaría. Hoy no me la haría”. Tras este episodio dramático, Sonia regresó a España y estudió Turismo.

“Me habría gustado tener muchos hijos pero no calculaba que me iba a separar”

La exnovia de Álvaro Muñoz Escassi también ha hablado de la maternidad y de lo mucho que le hubiera gustado tener más hijos. Sonia tiene una sola hija, Laura, de 7 años, fruto de su relación con su exmarido, el cirujano plástico Marco Vricella. “Siempre he dicho que hijos únicos como yo, no. No calculaba que me iba a separar. Me habría gustado tener muchos. Me encanta los niños, pero me gustaría ser madre con alguien con quien construir algo. Después de un fracaso necesitas doble seguridad”.

A pesar de su difícil capítulo de juventud, la presentadora se considera una afortunada y está encantada con su vuelta a la televisión. Ha regresado a Telemadrid con nuevo programa ‘De todo corazón’ que se emite los sábados y domingos a mediodía.