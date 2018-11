La sombra del tongo vuelve a caer sobre 'GH VIP 6' en su gala 10: ¿campaña contra Koala?

'GH VIP 6' ha celebrado este jueves su gala 10, que ha vuelto a ser duramente criticada en redes sociales por los seguidores del programa.

En la primera hora y media del programa, los protagonistas absolutos de la emisión han sido Makoke, Miriam, Mónica y Koala, de quienes han puesto vídeos de su semana en Guadalix.

Al respecto, numerosos usuarios de Twitter se han quejado de que se está haciendo "campaña" para expulsar a Koala, pues la mayoría de vídeos que han puesto han sido negativos.

Y, además, Jorge Javier Vázquez le ha soltado alguna que otra contestación borde, como: "¿Qué pasa, que no defiendes a tu amiga Miriam?", dando a entender que no se 'mojaba' nunca.

Esto se os está yendo de las manos.Hoy no pierde ni Makoke ni Koala. Lo está haciendo este señor. #GHVIPGala10 pic.twitter.com/BTDsPicRvY

El presentador, de hecho, ha tenido un enfrentamiento con el defensor de Koala en plató. Este se ha quejado de la presunta campaña, y Jorge se ha puesto furioso: "Ya no voy a hablar más contigo. No sabéis qué agotador es que la gente, a veces, deje de pensar”.

"No lo entiendo", ha escrito un seguidor:

"¿Qué pasa, que los demás no dicen barbaridades?", ha dicho otro

ESTOY HASTA LA PUTA POLLAQUE PASA QUE LOS DEMAS NO RAJAN?QUE NO DICEN BARBARIDADES?HABEIS TAPADO MIERDA DE TODOS PERO COMO HAY QUE SALVAR A MAKOKITA HACEIS ESTA CAMPAÑA CONTRA EL KOALA PARA DEJARLE DE FALSO, NO OS MERECEIS LA AUDIENCIA QUE TENEIS #GHVIPGala10