Sofía Suescun, al descubierto: su triste pasado, su dinero, su casa, sus ex y más

Se está hablando mucho últimamente de Sofía Suescun, una joven muy guapa a la que se ha relacionado sentimentalmente con Kiko Matamoros.

Aunque es conocida por muchos tras haber participado en varios realities, sigue siendo todo un misterio para el gran público. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Con quién? ¿Qué es de su familia? Respondemos a estas y otras cuestiones a continuación.

Estas son las 25 cosas que no sabías de Sofía Suescun, la chica del momento:

1) Es de Pamplona

Sofía nació en Pamplona, Navarra, ciudad de la que se siente tremendamente orgullosa y en la que vivía hasta hace nada.

2) Tiene 22 años y es cáncer

Su cumpleaños es el 4 de julio, y tiene 22 años, así que su signo de zodiaco es cáncer. Las personas de este signo son muy emocionales, sentimentales, leales y carismáticas; bastante intuitivas y tenaces.

3) Dos hermanos

Tiene un hermano mayor, llamado Cristian, y un hermanastro, fruto de la relación de su padre con otra mujer, con el que apenas tiene contacto.

Con Cristian, en cambio, se lleva muy bien. El joven no ha pisado muchos platós desde que su hermana alcanzó la fama, aunque en julio de este año acudió a 'Volverte a ver' (Telecinco), donde habló de su infancia.

"Un juez decidió que mi hermana y yo nos separásemos, yo me tuve que ir con mi padre y ella con mi madre, nosotros no tuvimos ni voz ni voto. Mi madre y mi hermana se fueron de casa, fue muy chungo", contó el joven.

"Echo en falta a mi madre, me habría gustado vivir con ella y con mi hermana, pues ella me aportaba valores muy buenos", añadió. Sofía solo tiene buenas palabras para Cristian: "Es tan bueno que es incapaz de hablar mal de mi padre pese a todo lo que nos ha hecho". (Más abajo te contamos a qué se refiere).

4) Hija de padres separados

Como has podido deducir por el texto anterior, tanto ella como Cristian son hijos de padres divorciados. Ambos adultos decidieron emprender caminos separados cuando los dos hermanos eran muy pequeños. Sofía se quedó viviendo con Maite, su madre, y él se fue con su padre.

5) Una madre polémica

Su madre, Maite Galdeano, conductora de autobuses de profesión, tuvo a sus dos hijos muy joven. Ambos se criaron con ella, pero con Sofía tiene una relación especial. Además de madre e hija, son amigas y confidentes. La madre contó una vez que padecía fibromialgia, y que era Sofía la que cuidaba de ella.

A pesar de que pelean mucho, han vivido juntas hasta hace nada, en Pamplona.

Maite es muy conocida por protagonizar momentazos en televisión –como aparecer desnuda– desde que participó en 'Gran Hermano 16' con su hija. ¿Quién no recuerda el momentazo del 'ano'?

6) Un padre problemático

Sofía ha hablado alguna vez de su padre, a quien no ve desde que tenía 15 años. "Fue el día más feliz de mi vida. Conforme iba cumpliendo años no entendía que me hicieran ir con una persona que pegaba a mi madre", contó ella a la revista 'Lecturas' tras participar en 'Supervivientes 2018', concurso que ganó por cierto.

"Mi padre me recogía borracho en el coche. El plan era ir a otro bar a seguir poniéndose más borracho. Yo salía y me tumbaba en un banco a esperar. A veces él salía del bar y se olvidaba de mí, se montaba en el coche y yo tenía que llamarle", relató la joven, quien recuerda con mucho drama los fines de semana que le tocaba ir con él: "Lloraba, me agarraba a mi madre, y el policía me metía en un coche para llevarme a su casa".

7) No cree en los hombres

La difícil relación que mantuvo con su padre parece que le está dificultando el proceso de encontrar pareja. "Desconfío de los hombres por lo que me hizo mi padre.Por tener a su lado a la peor persona, mi padre. El maltrato que sufrió mi madre desde que la dejó embarazada", confesó Sofía en la mencionada revista.

8) Carne de reality

Tanto Sofía como su madre se hicieron famosas tras participar en 'Gran Hermano 16' en 2015, reality que ganó la joven cuando apenas tenía 19 años. Se llevó un maletín de 300.000 euros, convirtiéndose en la vencedora más joven del concurso de Telecinco, y ese fue solo el principio.

En 2018, participó en 'Supervivientes', y volvió a ganar, en esta ocasión 200.000 euros. Tras ello, trabaja como 'consejera del amor' en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en Cuatro, una especie de programa de citas en el que Sofía comenta lo que ocurre. Además, participa en debates y programas de Telecinco, como 'GH VIP 6', con asiduidad.

9) Amante de los animales

Siempre ha declarado públicamente su amor hacia los animales, y en especial a las cuatro mascotas que tiene: dos perros y dos gatos, con los que vive.

10) Estrena casa en Madrid

Como te hemos contado antes, Sofía ya no vive en Pamplona. Desde hace pocas semanas, se ha instalado en Madrid con sus cuatro 'bebés'. La joven enseñó cómo era su nuevo pisito de soltera en la capital en su canal de Mtmad.

Reconoce que es pequeñito, pero que de momento le sirve hasta que tenga tiempo para encontrar algo más grande.

11) Una fortuna de 600.000 euros

Se calcula que la fortuna de Sofía supera con creces los 600.000 euros, pues a los premios que ha ganado en metálico (descontando gastos de Hacienda), sumado a lo ganado en los bolos y programas, y contratos con marcas. Así lo aseguró Kiko Hernández.

12) Era modelo

Antes de los realities, Sofía comenzó su carrera profesional como modelo. Ganó algún que otro certamen, como el Ibiza Model Awards, y se presentó como candidata a Miss Navarra en 2014.

13) Ahora es 'instagramer'

Tras los realities, Sofía se ha centrado en Instagram, donde patrocina algunos productos que le encargan las marcas. En la mencionada red social, la joven cuenta ya con casi un millón de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Ya era hora de decir adios a los dichosos pelos😂👋🏻 @clinicabruselas Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 12 Nov, 2018 a las 5:30 PST

14) Su relación con Suso

El amor es una de las la asignatura pendientes de Sofía Suescun. Suso, actual concursante de 'GH VIP 6', fue su primer novio conocido. Ambos se conocieron en 'Gran Hermano 16', donde tuvieron una relación un tanto tormentosa. Tras el reality, y varios encuentros íntimos, lo intentaron, pero la cosa no funcionó. Ahora son grandes amigos, y siempre hablan bien el uno del otro públicamente.

Ambos han protagonizado varias portadas subidas de tono, como esta:

15) Estuvo con Hugo Paz

Tras Suso, Sofía comenzó una relación con Hugo Paz. Ambos se conocieron en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Lo intentaron, pero ella no conseguía olvidar a Suso. Hugo, incluso, viajó hasta Honduras para participar en 'Supervivientes 2018', y al verle Sofía no sintió ni una pizca de alegría.

16) Y con el ex de Chabelita

El tercer novio que le se conoce es Alejandro Albalá, también ex de Chabelita. Comenzaron a finales de 2017, y pusieron fin a su relación en 2018 cuando ella estaba en 'Supervivientes 2018', después de que Sofía tontease con Logan, uno de los concursantes. Desde que ambos lo dejaron, Albalá se ha hecho muchos platós hablando de ella, y no precisamente bien.

17) ¿Lío con Kiko Matamoros?

En el último mes, se ha relacionado a Sofía con Kiko Matamoros. Numerosos colaboradores de 'Sálvame' aseguran que no tienen nada serio, pero que sí habrían compartido "al menos" una noche de pasión. Los rumores se avivaron tras la publicación de unas fotos en las que se les veía muy acaramelados. Entre los dos, hay una diferencia de edad de 40 años.

Kiko, por su parte, ha asegurado en una revista que tiene una nueva ilusión con una chica veinteañera. ¿Se referirá a ella?

18) Estudiaba Psicología

La joven abandonó la carrera de Psicología en la universidad cuando empezó en televisión.

Ver esta publicación en Instagram LIBERTAD, QUÉ BONITO NOMBRE TIENES Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 19 Nov, 2018 a las 3:29 PST

19) Es muy inteligente

Tiene un cociente intelectual por encima de la media. Una prueba a la que se sometió desveló que su CI es de 122 puntos.

20) Tiene un canal de televisión

Estrenó el pasado 30 de noviembre un canal en Mtmad, de Mediaset, llamado 'Los mundos de Sofía'. "Tenía tantas ganas de que llegara el día", dijo la joven en Instagram.

21) Se quiere casar

A pesar de no confiar en los hombres, no pierde la esperanza de pasar por el altar. En una reciente publicación, aparecía con un vestido de novia y escribía "¿Cuándo vienes? Sigo esperando".

20) Amiga de Laura Matamoros

La joven se lleva muy bien con Laura Matamoros, la hija de Kiko, su 'presunto' nuevo rollo. Ambas coinciden en los platós y siempre se han mostrado mucho cariño mutuo.

21) Hace bolos por discotecas

Además de su tour por los programas de Telecinco, Sofía se gana la vida haciendo bolos en discotecas los fines de semana, una de las razones por las que ha decidido mudarse a Madrid.

22) Fan de los tatuajes

Uno de los tatuajes que se le conocen, es el ojo que todo lo ve, que se hizo tras 'GH 16'.

23) Su polémico vídeo en la piscina

Cuando se filtró una grabación de la televisiva en topless en una piscina, no le hizo ninguna gracia.

24) Fan del gym

Se cuida, y a la vista está. Suele acudir con asiduidad al gimnasio, donde hace tanto máquinas como ejercicios aeróbicos.

25) Futuro prometedor

Cerramos este artículo con una nota muy positiva: Sofía es una chica muy, muy carismática, y querida por el gran público y por los que manejan el cotarro en Mediaset. Es una joven que todo lo que toca lo convierte en oro. Su naturalidad ha conquistado ya a millones de espectadores, y no nos cabe la menor duda de que lo seguirá haciendo hasta que ella lo decida.

Cuéntanos, lector: ¿qué opinas de Sofía Suescun? ¿Te cae bien?