Sofía Suescun, rota al recordar su infancia: "Vi cómo mi madre casi muere por culpa de mi padre"

La octava gala de 'GH Dúo: Límite 48 horas' de este martes ha tenido una clara protagonista: Sofía Suescun. La joven ha dibujado la 'curva de su vida', un especie de repaso a los acontecimientos que más le han marcado desde su infancia hasta ahora.

La concursante, que fue repescada la pasada semana, hizo una durísima confesión sobre un grave suceso que vivió en su casa cuando era bien pequeña.

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Sofía relató el momento más trágico de su vida, que vivió con solo 6 años.

Tuve que ver cómo mi madre iba arrastrada por el suelo y él a mí me echó de casa para que no viera nada

"La imagen más dura que tengo en el cerebro es a mi madre y mi padre discutiendo muchísimo. Tuve que ver a mi madre cómo iba arrastrada por el suelo y él a mí me echó de casa para que no viera nada", contó.

Llorando y muy afectada, continuó: "Si él me está viendo que se joda, porque no siento nada por ese hombre. Mi madre estuvo a punto de morir ese día, yo tuve que ver cómo mi madre casi pierde la vida".

Este durísimo episodio, aseguró, es el motivo de la fuerte unión que tiene con su madre.

Sofía explicó también que su infancia fue muy dura porque le obligaban "a tener que ver a mi padre", pero cuando ya no tuvo que hacerlo su vida cambió, a mejor.

Maite Galdeano, la madre, estaba en plató viendo todo, y se emocionó mucho recordando aquellos dramáticos acontecimientos.

El padre de Sofía me zumbaba y me sacaba de los pelos a las 3 de la mañana… y me daba palizas