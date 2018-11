Sofía Suescun habla de la relación que tiene con Kiko Matamoros

Después de varios días de rumores acerca de una posible relación o affaire entre la ex ganadora de ‘Gran Hermano 16’ y ‘Supervivientes 2018’ y Kiko Matamoros, -tras unas imágenes en las que se les veía muy cariñosos-, Sofía Suescun ha aclarado por fin este miércoles cuál es su situación sentimental y lo ha hecho en el programa de ‘Mujeres y hombre y viceversa’.

Primero ha querido hablar de su relación con Alejandro Albalá con el que no piensa volver y con el que está muy enfadada.“No estamos juntos y no va a haber ninguna marcha atrás, ni vamos a volver. Si que es cierto que aquí en el programa, cuando salí de ‘Supervivientes’, estábamos bien, mal, lo dejábamos, volvíamos pero estábamos ahí pero ahora mismo esta decisión es radical y cuando digo que no, es que no y ya lo veréis”.

La presentadora de ‘Myhyv’, Toñi Moreno, le ha preguntado cuál era el motivo de esta decisión y fue entonces cuando aclaró que el exmarido de Makoke no tiene nada que ver: “Kiko Matamoros no tiene que ver, absolutamente nada, cero, en que haya dejado a Alejandro. Si que es cierto que a él le viene muy bien utilizar esta pedazo de bobada que a mí me hace gracia porque yo a Kiko le veo como un padre”. Sin embargo, después ha comentado: “El amor no tiene edad...”, no queriéndose cerrar puertas.

Sofía, sobre Matamoros: “Me ha tratado siempre genial y no voy a cortar ningún tipo de rollo”

Después Sofía Suescun ha continuado hablando de Matamoros: “Me llevo genial con él, hablamos de todo. Es cierto que a mí me gusta hablar conversaciones que no sean de niñatos, que vayan un poco más allá, entonces con Alejandro no me las puede seguir o no tiene la capacidad de entenderme, eso es lo primero. Entonces, bueno, no ha pasado nada ni va a pasar pero yo no tengo por qué evitar a Kiko cuando me ha tratado siempre genial. Si yo no quiero que pase algo, no va a pasar, obviamente, pero es que nos llevamos muy bien y no voy a cortar ningún tipo de rollo porque nos llevemos bien, eso también te lo digo. Lo tiene que asumir y como dije si es un inseguro y un niñato, yo no me voy a hacer cargode su problema interno”.

Sofía, contra Albalá: “Vivía por la cara, es un agarrado”

Sofía ha explicado también qué factores han tenido que ver en su ruptura con Alejandro Albalá: “Creo que vivir tiene unos gastos, todos nos duchamos, todos comemos, todos dormimos caliente en la cama con la calefacción... y todo eso lleva unos gastos que él ha tenido la poca vergüenza, no ha tenido ni un detalle de decir toma Maite, toma Sofía. No hace nada. Se queda tirado en la cama esperando que pase algo. Yo trabajo muchísimo y no tengo por qué mantener a nadie. Vivir tiene unos gastos. Qué pasa, que con Chabelita pues hacía lo mismo, vivía por la cara, es un agarrado y luego me dice a mí”, ha señalado la extronista.

Después ha desvelado cuál ha sido “la gota que ha colmado el vaso”. “Hace unos días Chabelita engañó también a Omar, dijo que se iba a dormir con Dulce y apareció en una discoteca y Omar creía que estaba en la cama, y yo creía que Alejandro estaba de fiesta con Rafa y unos amigos”.

Sofía cree que Alejandro y Chabelita planearon encontrarse a escondidas

Chabelita y Alejandro coincidieron en esta discoteca, algo que mosqueó a Sofía. “Quería hacerse ver con ella o un tipo de tonteo. Me consta, me ha llegado información que por parte de los dos han querido allí encontrarse, a espaldas de todos”.

Toñi Moreno, que ve a Sofía y a Alberto muy diferentes, le ha pregunta que qué le había enganchado tanto de Alejandro para estar con él, a lo que ella ha respondido que creía que había sido “la monotonía”, ya solo le veía como un amigo.

Sin embargo, Nagore ha apuntado que el motivo que la tenía enganchada a Albalá es otro: “Él es experto en hacer algo en el dormitorio”, ha indicado Nagore, para después añadir que Sofía siempre ha sido que “es buenísimo en esto”.

Tras la desilusión que se ha llevado Sofía con Alejandro Albalá, asegura sentirse “genial y liberada”. La joven ha aprovechado para mandarle un mensaje a su exnovio y a su madre Paz Guerra: “Que se vaya con su madre a Santander, que también es una 'chupacámaras”.