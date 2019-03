Sofía Suescun afronta su segundo fracaso consecutivo: ¿adiós a la reina de los realities?

Poco tiene que ver la Sofía Suescun que conocimos en Gran Hermano 16 (2015) y que volvimos a ver Supervivientes 2018 con la joven que nos hemos encontrado en GH Dúo.

Sofía fue expulsada por segunda vez este jueves del reality de Telecinco tras haber sido repescada por la audiencia. Se queda así a las puertas de la final. Un fracaso quizá merecido porque no es la misma niña que enamoró a los espectadores hace tres años.

[Desmontando a Sofía Suescun]

La de Navarra destacaba y era querida por su naturalidad y sinceridad, una imagen que dista mucho de quién es hoy (o de cómo se muestra ante el público): altiva, rencorosa y fría. Ella misma lo reconoció de hecho en plató con Jordi González: "Lo reconozco, soy un poco creída".

Actúa como si todo el mundo estuviese a sus pies, como si todos quisieran ser ella... una prepotencia que no gusta en televisión. O, al menos, no a la mayoría.

Fracaso doble: se salva su ex

Quizá lo que más puede haber dolido a Sofía haya sido haber perdido contra su ex, Alejandro Albalá, con quien se batía en duelo en la expulsión.

Antes de conocer el veredicto de la audiencia, ambos volvieron a enfrentarse a solas por las palabras que habían dicho sobre sus exsuegras. La joven llamó de todo y más a la madre de Albalá, Paz Guerra. "Tiene mirada de bruja", "no quiere a su hijo", "a mí me odia y es que me tiene envidia, igual quiere ser yo" fueron algunas de las perlas que soltó.

Paz, por su parte, se echó a llorar en el plató, haciendo quedar a Sofía como una auténtica arpía.

Él, en cambio, estuvo mucho más comedido y respetuoso. Incluso le dio un cariñoso abrazo al despedirse: "Yo la quiero. El querer no se te va de un día para otro", dijo.

¿Adiós a la reina de los realities?

Ya en plató, Sofía quedó un poco mejor gracias al cariño que le profesa Jordi González, quien le echaba cables en todo momento para que no bajara más al fango. A cada contestación fuera de tono, el presentador apuntaba que era "fruto de los nervios" o similares, intentando que la audiencia no tomara en serio las salidas de tono de la joven.

Tras pedirle unas disculpas muy light a la madre de Alejandro, Sofía discutió con Antonio Tejado, de quien aseguraba que quería con ella: "Entérate que no eres mi tipo, que no me molas". A lo que él respondió que era mentira, que ella no le gustaba y que él salió "contento, tú esta segunda derrota la has encajado fatal".

Lo que es evidente es que Sofía necesita estar un tiempo alejada de los realities...

'GH Dúo' ya tiene finalistas

En otro orden de cosas, el reality ya tiene a sus finalistas: Juanmi, Alejandro, Irene, María Jesús y Kiko. A partir de este momento, los concursantes se enfrentan a la decisión del público, que tendrá que votar para hacerles ganadores.

¿Qué opinas de Sofía Suescun? ¿Quién quieres que gane?