El 'fracaso' de Sofía Suescun en 'GH Dúo': acaba expulsada y rompe su buena racha en televisión

Sofía Suescun era hasta este jueves la 'reina de los realities'. Tras ganar 'Gran Hermano 16' y 'Supervivientes 2018', la joven salió expulsada de 'GH Dúo' casi al inicio de concurso.

Los espectadores dieron la espalda a la de Pamplona, votándola para que abandone la casa de Guadalix. La joven se batía con María Jesús Ruiz, quien finalmente se salvó de la expulsión.

Entre ambas ha habido varias 'peleas' durante las últimas semanas. Sofía ha criticado que su compañera fuese tan "falsa" y "calculadora". De hecho, le echó en cara antes de irse que le "había servido lo de anoche" para quedarse en el concurso, refiriéndose a su tonteo máximo con Antonio Tejado, con quien estuvo a punto de liarse.

Alejandro Albalá, expareja de Sofía y compañero de concurso, se quedó muy abatido tras saber que su chica no regresaba a la casa: "Imagino que ella me querrá ver fuerte y quiero seguir adelante. La primera reacción es la pena y que me quedo solo". Mientras hablaba, no pudo evitar volver a derrumbarse.

Jorge Javier la reprende en plató

"No has hecho un buen concurso, pero eso no significa que no tengas carrera aún por delante en televisión. Te lo has tomado demasiado profesional, como un trabajo, y eso a los espectadores no les ha gustado", le dijo en plató Jorge Javier Vázquez.

Y es cierto. Sofía siempre intentaba hacer o decir lo correcto para ganar el concurso. "Tienes que saber que lo que te funcionó en un reality no tiene por qué funcionarte en todos. Cada concurso es diferente", añadió el presentador.

Además, al final de la gala también destacó que, a pesar de no haber hecho un buen concurso, "probablemente para ti haya sido muchísimo más beneficioso no ganar este reality que ganarlo. O sea que aprovéchalo y aprende de esto. Para mi eres una excelente concursante de reality".

Niega haber tenido algo con Matamoros

Como no podía ser de otra forma, se preguntó a Sofía por Kiko Matamoros, quien reconoció públicamente haber tenido un idilio con ella. La joven lo negó todo: "No me creo que Kiko haya dicho eso, necesito verlo".

No le pusieron el vídeo, así que suponemos que cuando lo vea dará su versión sobre los hechos.

Nominados

Fortu, Yoli y Alejandro fueron los nominados por los concursantes de la casa. Pero los líderes, Antonio y Juan Miguel, han utilizaron el poder del intercambio: salvaron a Alejandro y metieron a Raquel en la lista.

Así, los nominados de esta semana son: Fortu, Yoli y Raquel.

