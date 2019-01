Sofía Suescun lo cuenta todo: así es cómo empezó a intimar con Kiko Matamoros

La relación entre Sofía Suescun (22) y Kiko Matamoros (62) fue de lo más sonada. Primero, por la diferencia de edad, y segundo porque él acababa de divorciarse de Makoke.

Aunque el televisivo sí que ha hablado por encima del presunto affaire que ambos tuvieron, la concursante de 'GH Dúo' siempre se ha mantenido más cauta... hasta ahora.

La joven ha revelado en el reality de Telecinco cómo comenzó el tonteo con Kiko y cuándo empezaron a intimar.

Cuándo apareció Kiko en su vida

"¿Cuándo apareció Kiko Matamoros en tu vida?", le preguntó Carolina Sobe. "En septiembre se habló un poco y ya está. Coincidimos en una gala y ya…", contestó la hija de Maite Galdeano.

Ylenia, que estaba escuchando todo, decidió intervenir en la conversación y dijo que "lo veía empezar", ya que la llamaron de 'Sálvame' para preguntarle por ello. "Yo dije que no sabía nada, pero lo cierto es que ahí había un tonteaco que flipas. Más por su parte", dijo la rubia, dirigiéndose a la joven.

"A raíz de un bolo"

"Fue a raíz de un bolo más que nada. Kiko Matamoros tiene una edad ya, pero ya les gustaría a muchos. A mí cuando salió lo de Kiko, me ofrecieron un montón de dinero por hablar. Es una mierda, me da rabia que por la diferencia de edad no podamos llevarnos bien", añadió Sofía.

Sin entrar en más detalles, la conversación acabó cuando Carolina le lanzó un mensaje de apoyo a su compañera: "Bueno, si lo has hecho, bien por ti y si no lo has hecho porque no te ha apetecido, también bien".

Sofía se calló, dejando la puerta todavía abierta a los rumores que apuntan a que, efectivamente, entre ellos pudo haber habido algo más que una amistad.

