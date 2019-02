Silvia Abril confiesa el dinero que tiene en la cuenta que no comparte con su marido, Andreu Buenafuente

Los presentadores de los Premios Goya 2019, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, acudieron este lunes a 'La Resistencia'. La pareja acudió vestida con uno de los looks que lucieron en la gala del sábado por la noche.

Al llegar, David Broncano, el presentador, hizo broma con que "se notaba que estaban usados los trajes", ya que "olía un poco a choto".

Silvia Abril confiesa el dinero que tiene

Como no podía ser de otra forma, Broncano les preguntó cuánto dinero tenían. "Tenemos cuentas separadas y algunas juntas", matizaron.

"Yo no lo sé exactamente. Eso no quiere decir que tenga mucho. No lo voy a decir. Solo te digo que en su momento me gané muy bien la vida y que luego llegó la crisis y me dio una hostia grande; y esa hostia me ayudó a entender que el dinero es mucho menos importante de lo que creemos y que la comedia no tiene precio", dijo Buenafuente.

Silvia fue más valiente y se mojó: "Tengo 199.000 euros. Es pasta, eh. Para llevar toda vida currando está bien".

Los extraños hábitos de Buenafuente

Andreu se despierta a las 4 o 5 de la mañana: "Me levanto, desayuno, y luego me vuelto a acostar". "Me levanto con hambre porque ceno poquito para cuidarme. Y me acuesto con un hambre que me como un cura por el culo", añadió, despertando las risas de todos. "¡No hombre, no!", dijo Broncano, escandalizado.

Luego, cuando se vuelve a levantar, ya coincide con Silvia, pero se despierta en otra cama. "Cuando se despierta por segunda vez, lo hace en otra cama", confesó ella. "Sí, pero es porque el perro se mete en mi hueco de la cama", puntualizó Andreu.

Los huevos de Broncano

La pareja quiso saber qué tal se lo pasó Broncano en la gala, y si le dolían "los huevos". Recordemos que éste salió en la fiesta del cine junto con Berto Romero colgado del techo, con unas cuerdas, y ambos se quejaron en directo de que les apretaban los testículos.

"Me han preguntado por mis huevos en las últimas semanas más que nunca en mi vida. Berto y yo somos unos grandes actores", confesó el presentador de Movistar+.

Y esto fue todo. ¿Viste la gala de los Goya?