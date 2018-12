Semifinal 'OT 2018': estas han sido todas las actuaciones y valoraciones de la gala 12

'OT 2018' ha celebrado este miércoles su semifinal. En la gala 12 del talent show de La 1, Alba Reche, Sabela, Miki y Julia se han jugado tres plazas para una final del concurso, en la que ya estaban Natalia y Famous.

Recogemos, a continuación, las actuaciones de los concursantes y las valoraciones del jurado:

Alba Reche

La joven, a quien ha visitado su guapísima hermana Marina, ha cantado ‘She used to be mine’, de Sara Bareilles.

Se ha llevado valoraciones positivas por parte de jurado, y sobre todo de Ana Torroja, quien le ha dicho que es "mágica". "Soy de lágrima fácil, pero eso no quiere decir que cualquier cosa me conmueva. Eres mágica, eres cautivadora. Tu voz está llena de colores y de matices. Todo el jurado quiere agradecerte que compartas tu talento", le ha dicho Torroja.

Miki

Miki, quien no ha pasado una buena semana, pues se ha 'rallado' mucho porque no se creía merecedor de llegar a la semifinal, ha cantado ‘Some nights’ de Fun.

Joe Pérez-Orive ha sido el encargado de valorarlo: "Esta semana he sufrido viéndote sufrir. Si hubiese podido llamarte, te hubiese dicho que tu gran triunfo es hacer que la gente disfrute. Debes recordar que la única persona de este concurso que ha sido dos veces favorito eres tú. Dentro de dos meses estarás haciendo conciertos con gente en directo y verás cómo vibra la gente contigo. Enhorabuena".

Sabela

Sabela ha cantado ‘Negro Caravel’ de Rosa Cedrón y Cristina Pato. Eligió esta canción porque de pequeña se imaginaba cantándola en un escenario, delante de mucha gente: "Y hoy puedo hacerlo realidad".

Manuel Martos ha sido el encargado del jurado en valorar su actuación: "Los músicos han tenido un gran lujo de que hayas cantado con ellos, no al revés. Eres un artista muy completa. Tu sueño se ha hecho realidad y de manera mágica. Enhorabuena".

Julia

Julia ha cantado 'Ya lo sabes' de Marta Soto.

Joe ha valorado su actuación: "Tu actuación ha sido impecable. Si en algún no has sido perfecta, ha sido culpa de tus propios miedos. Enfréntate a ellos porque tienes mucho futuro por delante".

Grupal

Esta semana, los concursantes han interpretado 'Human', de The Killers.

¿Quién quieres que gane 'OT 2018'?