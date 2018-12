Miriam Saavedra, sobre la 'puñalada' de Koala: "Se equivocó al hacerme esa pregunta"

'GH VIP' ha celebrado este jueves su semifinal, en su gala 14. Uno de los cuatro finalistas (Suso, Asraf, Miriam Saavedra o El Koala) se ha quedado fuera de la carrera por la victoria del concurso conducido por Jorge Javier Vázquez.

El programa tenía como objetivo resolver las cuentas pendientes entre los concursantes. Y una de ellas ha sido la pregunta que le hizo Koala a su amiga Miriam en la prueba semanal, algo que ha sido considerado como una "puñalada" en toda regla.

La prueba consistía en que tres concursantes hacían de periodistas, y el restante hacía de entrevistado. Y, contra todo pronóstico, Koala colocó a su amiga en una posición muy incómoda.

"Señorita Miriam, soy un periodista que viene de Madrid para entrevistarla. ¿Cree usted que como ganadora, la audiencia va a tener en cuenta de que usted en un reality traiga 'Fulanito' se acostó en un coche con menganita hace 20 años?", preguntó él a ella, refiriéndose a la bomba que soltó la peruana sobre el affaite entre Makoke y Carlos Lozano.

Miriam se sincera en la gala

Ya fuera un movimiento estratégico de cara a la final o un despiste, esta cuestión no sentó nada bien a Miriam, que no ha dudado en dar su opinión en la gala cuando ha sido preguntada por el presentador.

"A mí me sorprendió esa pregunta, pero entiendo que lo llevase por ese terreno y lo entiendo. La amistad y los momentos vividos pesan más en estos momentos. Creo que se equivocó al hacerme esa pregunta, cada quién en su conciencia sabe lo que hace y lo que no".

También se han emitido vídeos en los que Koala decía de ella que era una "quemadora profesional", refiriéndose a que sacaba de quicio a la gente. "Yo no le hubiera dicho eso nunca a un amigo. Últimamente ha cambiado mucho, pero prefiero quedarme con el Koala de antes. El Koala de ahora no me gusta, debo ser sincera. Adelante. Las personas

Koala, por su parte, decía que lo había hecho sin maldad y que solo "son bromas".

¿Con quién vas?