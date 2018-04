Las redes cargan contra Saray Montoya por regresar a ‘Supervivientes’ tras haberlo abandonado

‘Supervivientes 2018’ anunció el pasado domingo dos abandonos voluntarios, el de Saray Montoya y el de Adrián Rodríguez, pese a la insistencia de Sandra Barneda de que no lo hicieran y de sus respectivos familiares. Un doble abandono que no había pasado nunca en ediciones anteriores.

Sin embargo, la protagonista de los ‘Gipsy Kings’ se ha arrepentido y ha decidido continuar participando en el reality después de haber abandonado el concurso. Mediaset anunció esta mañana su regreso al programa con este comunicado: “La concursante Saray Montoya ha decidido seguir en el concurso. Anoche, tras la emisión de Conexión Honduras, y antes de romper su aislamiento y las condiciones de vida del concurso, Saray Montoya tomó la decisión de seguir en Supervivientes. La concursante se reincorporará en su equipo en cuanto amanezca en Honduras y sea posible la navegación”.

Sin embargo, los usuarios y seguidores del reality ven injusto lo ocurrido y las críticas en las redes sociales contra la concursante no se han hecho esperar: “Saray decide quedarse al día siguiente de abandonar. Después de haberse duchado, comido y pasado la noche en el hotel, recibido información y a saber qué más, no me parece justo”, “Confirman que Saray anula su protocolo de abandono. Creo que cuando le han dicho el importe de la sanción se ha quedado tan pálida como su marido anoche”, “Qué injusto, Saray hablando con su marido y sus hijas dos veces, a saber lo que ha comido detrás de cámaras, la cantidad de dinero que le han ofrecido para quedarse y la información que ha podido recibir. Para mí, se me acaba de caer”.

Su hija Naiara Rubio ha querido defender y justificar la decisión de su madre a través de este mensaje: “Rectificar es de sabios, Saray Montoya/mi madre ha retomado las riendas pedimos disculpas por este bajón que ha tenido, pero bajones tiene todo el mundo, chicos ahora que ella ha recapacitado tenemos que estar apoyándola más que nunca”.

Saray: “No estoy tirando la toalla. Mi imagen no está para un show”

Saray comunicó que abandonaba el concurso porque prefería “irse siendo una señora” que acabar sacando su lado de “barriobajera” o acabar enganchando a alguno de sus compañeros de los pelos. “No quiero que España vea un show en mí.Yo no estoy tirando la toalla, yo no quiero dañar mi imagen. Lo que no quiero es que 'haiga' un show en mi imagen y como quiero salir como una señora, no como una perdedora... Yo he llegado a un límite y ya, si me salto esa valla, ya soy, como se suele decir, una barriobajera y ese límite no lo va a ver nadie porque yo no quiero. Mi imagen vale más que todos los... con todo el respeto del mundo... que todos los realities del mundo. Como de mi imagen y la gente y los españoles y mi etnia me quieren mucho para ver esas imágenes en mí. Entonces, hasta aquí. Y cuando digo hasta aquí, es hasta aquí. La decisión está tomada, yo tengo mucho genio y no quiero cruzar esa línea”, explicó en directo, mientras su marido le pedía que recapacitara.

Por su parte, Adrián Rodríguez justificó su abandono diciendo que tenía “ansiedad”, que necesitaba comer y de nada le sirvió que Abraham García, la persona que le representa en plató, le animara y pidiera que se quedara. Incluso le recordó que tuviera presente sus problemas con Hacienda.

Durante el directo, no sólo nos enteramos de que el concursante tiene problema económicos sino que el actor y cantante también había pasado por una depresión y había estado acudiendo a un psicólogo antes de entrar en el reality.

El abandono voluntario tiene una penalización económica, tal y como saben todos los concursantes -ya que firman un contrato previo-, por lo que Adrián tendrá que hacer frente a ello. Quizás este motivo sería el que ha llevado a Saray a recular.

Chabelita y Albalá rumbo a Honduras

A esta última hora hay que sumarle, que Isabel Pantoja hija, -Chabelita-, y su exmarido, Alejandro Albalá ponen rumbo esta semana a Honduras, tras firmar su divorcio por fin este martes. Los dos jóvenes contrajeron matrimonio, previa exclusiva de por medio, el 23 de junio de 2016 en Miami, y en septiembre de 2017 rompieron su relación.

La hija de la cantante se reencontrará con su pareja y padre de su hijo, Alberto Isla, mientras que Alejandro asegura ir para cantarle las cuarenta a Sofía Suescun y dejar la relación tras sus tonteos con Logan Sampedro. Habrá que esperar para ver si Alejandro acaba convirtiéndose en nuevo concursante del reality y ocupa la vacante que ha dejado Adrián.