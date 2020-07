Aluvión de memes de Saray por la multa a la que se enfrenta tras filtrar el ganador de 'Masterchef 8'

Saray, la concursante más polémica de 'Masterchef 8' y, probablemente, de todas las ediciones del programa de cocina, ha dado guerra hasta el final. Tras su expulsión fulminante en la cuarta gala por presentar un pájaro (una perdiz) sin desplumar ni cocinar, no ha parado de lanzar críticas y acusaciones contra el programa, la productora Shine Iberia y sus compañeros en las redes sociales.

Ahora la cordobesa, que se presentó como educadora social, transexual y gitana, se podría haber metido en un gran problema ya que hace dos semanas adelantó a través de Instagram quién sería la ganadora de 'Masterchef'. Además detalló que sería una final peculiar con cinco concursantes y enumeró la clasificación en la que quedaría cada uno de ellos.

Saray ya adelantó que Ana Iglesias sería la ganadora, -como así fue y te hemos contado en 'Vozpópuli'-, que Andy quedaría en segundo lugar; Iván, en el tercero; en cuarto lugar quedaría Alberto y en el último puesto, el quinto, sería para Luna.

Tras publicar el mensaje, lo borró por el revuelo que suscitó en las redes sociales. El mensaje no fue publicado desde la cuenta @saraymasterchef pero sí desde otra que llevaba su nombre @saraymasterchef8.

A pesar de que lo eliminó, a muchos les dio tiempo a hacer una captura de la imagen. Anoche se comprobó que su clasificación fue exactamente la misma que la que se conoció anoche.

Niega la mayor: "Eso es fake. ¡Yo no he desvelado nada!"

Por su parte, la polémica concursante ha negado en sus redes sociales que ella hubiera publicado ese resultado. "Lo único que ha salido de mí es que mis favoritos son Ana, Iván y Alberto. ¡Yo no he desvelado nada ni en Instagram, ni en Wikipedia ni en ningún sitio como leí que decían en algunos tuits! FAKE TOTAL", escribió en su cuenta de Twitter el pasado 30 de junio.

Minutos antes, aseguraba que no tenía "ni idea de la clasificación" y que el pantallazo era falso: "Yo no he colgado nada".

Una multa de 100.000 euros por filtrar

La 'broma' le podría costar a la concursante cordobesa una cuantiosa multa de nada menos que de 100.000 euros.

En una entrevista que se le hizo a José María, el concursante desveló que los concursantes y el jurado, formado por Samantha Vallejo Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, tienen que firmar una cláusula de confidencialidad, en la que se explica que adelantar o filtrar el nombre del ganador conlleva una multa de la mencionada cantidad.

La concursante cordobesa estuvo presente anoche en la gala final. Sin embargo desapareció del plató en plena recta final y no estuvo presente en el momento de la elección del ganador.

Os habeis fijado que aquí ya no estaba Saray? #MasterChefpic.twitter.com/5ZdKsN7f2x — Laikena (@fffrase) July 7, 2020

Twitter se llena de memes de Saray

Las redes se han llenado de memes por el 'spoiler' que hizo Saray antes de que se celebrara la final. Por su parte, la productora Shine Iberia se está pensando qué hacer, si tomará medidas o no contra ella tras la filtación.

