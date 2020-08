Sara Montiel y su trauma con la maternidad: 11 abortos y rumores de adopción ilegal

Sara Montiel será siempre una de las mejores actrices que ha tenido nuestro país. La también cantante se convirtió en la primera española en conquistar Hollywood y acabó siendo una gran diva internacional. Fue una niña que soñaba con ser la estrella más grande del firmamento y lo consiguió gracias a una personalidad única que se anticipó a su tiempo.

Natural de Campo de Criptana (Ciudad Real), saltó a la fama internacional al protagonizar la película más taquillera de la historia del cine español hasta entonces, El último cuplé. Además, con su siguiente trabajo, La Violetera, se convertiría en la actriz mejor pagada del celuloide de su época y daría un salto internacional al participar en más de 13 películas en México.

Sara Montiel y sus ganas de ser madre

Sara tuvo una vida sentimental bastante agitada. Nuestra diva española se casó hasta cuatro veces (Anthony Mann, José Vicente Ramírez Olalla, Pepe Tous y Tony Hernández) y llegó a tener varios amantes, siempre según ella, de la talla de Ernest Hemingway, Severo Ochoa, Miguel Mihura o James Dean.

Además, el afán que tuvo la artista por ser madre acabó convirtiéndose casi en una pesadilla. "He tenido 11 abortos. El último, a los 51 años. Intenté parir, pero no pude. Hubo una vez que casi lo logré en 1959, cuando ya tenía una panza enorme de ocho meses, pero me caí al salir del estudio de mi marido (Anthony Mann), en nuestra casa de Los Ángeles. A las cuatro horas empecé a sangrar", relató al periodista Víctor Nuñez Jaime.

"Me hicieron una cesárea. El bebé se murió en el momento en que caí. El doctor que me atendió me dijo que tendría secuelas debido al Edema de Quint, y así fue. Me quedaba embarazada pero a los pocos meses, los perdía a causa de una inflamación en los tejidos blandos", añadió.

Su entorno más cercano ha asegurado que aquel acontecimiento la dejó traumatizada, pero sus ganas inmensas de ser madre la llevaron a adoptar a Thais y Zeus. El proceso fue duro y lento, pero además algunos relataron que se trataba de un presunto "tráfico de niños". "Fue un capítulo difícil y complicado porque la adopción fue muy criticada", ha revelado el programa de TVE. "Tenemos en curso tres demandas. Una criminal y dos civiles porque aunque mi hijo venga de una cloaca, nadie tiene derecho a decirlo ni a descubrirlo", explicó la artista.

Thais Tous no ha visto el documental

Vozpópuli ha intentado ponerse en contacto con la hija de Sara Montiel, pero su entorno ha asegurado que prefiere no hablar nada con la prensa y continuar tranquilamente con su vida. "No va a entrar en ninguna polémica, pero el documental está muy bien hecho. Thais está en otra cosa y no va a ver el programa. Lo va a grabar y lo verá algún día con amigos para charlar, pero sola no le apetece verlo", ha asegurado un amigo cercano.

Tanto ella como Zeus siempre se han mostrado muy discretos a la hora de hablar de su madre. Fieles a sus palabras, ninguno ha concedido una entrevista para Lazos de Sangre, sin embargo, el hijo de Sara aseguró hace unos meses en El mundo que las joyas y obras de arte de su madre "están a buen recaudo". Montiel falleció el 8 de abril de 2013, pero dejó su estela para siempre. Bésame mucho, Fumando espero, Ojos verdes o El relicario son algunas de las canciones que nos legó y que siempre quedarán en nuestra memoria.