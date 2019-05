Por qué Sara Carbonero confesó que fue operada de cáncer: la otra cara del asunto

A muchos nos extrañó que Sara Carbonero, siempre muy discreta con su vida íntima y personal, confesara este martes por la noche en su cuenta personal de Instagram que había tenido que ser operada de un cáncer de ovario.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir", escribió, refiriéndose a dicha enfermedad.

Extrañó que Sara Carbonero confesara motu proprio que había sido operada de un tumor en el ovario, pero hay una explicación

Carbonero, mujer de Casillas, quien precisamente ha superado un infarto de miocardio hace poco tiempo, relató que la intervención "ha salido muy bien". "Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente".

Por qué Sara reveló que tenía cáncer

Ni la periodista ni su pareja, Iker Casillas, son dados a hablar de su vida. Y mucho menos a convertirse innecesariamente y motu proprio en noticia. Por eso a muchos nos extrañó que Sara compartiese este delicado momento en sus redes sociales. Pero todo tiene una explicación.

La periodista lo confesó con detalles para adelantarse a la publicación de este miércoles de la revista 'Semana', que lleva a la joven en su portada con el siguiente titular: "Nuevo susto para Sara Carbonero. Operada en Madrid".

La revista se muestra cautelosa y en ningún momento detalla de qué fue intervenida la presentadora. Por eso, ella, para evitar especulaciones, decidió compartirlo con todos.

Operada en la clínica Ruber

Aunque 'Semana' no detalla de qué enfermedad se trataba, sí que publica fotografías de la periodista saliendo de la Clínica Ruber de Madrid.

Sara ingresó en el hospital el pasado martes y fue dada de alta el miércoles

Asimismo, se detalla que Sara estuvo acompañada por su madre, su hermana Irene y su íntima amiga Isabel Jiménez, que ingresó en el hospital el pasado martes 14 de mayo, después de someterse a una revisión médica rutinaria.

Sara recibió el alta el miércoles, y ya descansa en su casa de Madrid. Iker Casillas, desvela la revista, no pudo acompañarla.

Desde aquí le mandamos mucho ánimo a la pareja.