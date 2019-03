Sara Carbonero: "Nunca he sentido machismo en mi profesión"

Sara Carbonero volvió al trabajo hace unas semanas. Ahora anda a caballo entre Madrid y Oporto, donde vive su familia.

La última aparición de la periodista fue este jueves en la presentación de la colección de la marca de calzado de la que es imagen, Popa.

"Nunca he sentido machismo"

Muy guapa y sonriente, Sara aseguró que en su trabajo nunca ha sentido discriminación por ser mujer: "Siempre he dicho que nunca he sentido el machismo en mi profesión, al principio costaba al público ver a una mujer pero con mis compañeros nada", dijo al respecto

Feliz por volver al trabajo

Recién llegada del Caribe y muy bronceada, la periodista aseguró que tiene que hacer malabares para coordinar su vida familiar y personal: "Estoy muy contenta, aunque me cuesta organizarme, pero me gusta un montón, me encanta".

El trabajo le resta tiempo familiar, pero "como cualquier persona, no voy a entrar en detalles, intento faltar poco en casa".

Está más delgada

Sara ha perdido bastante peso en el último mes, algo que reconoce: "Sí, estoy más delgada, tenía que prepararme para la campaña de baño, pero a mí se me nota muy rápido, pero sigo comiendo igual que antes". Y añadió, un poco molesta: "Pienso que no hay que comentar esas cosas del peso".

