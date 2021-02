Sara Carbonero tiene los sentimientos a flor de piel por los últimos acontecimientos vividos. Tan solo unos días después de celebrar su 37 cumpleaños, tuvo que ser ingresada en la Clínica de Navarra de Madrid, tras tener unas complicaciones derivadas del cáncer de ovario del que fue diagnosticada en mayo de 2019.

Días después de reincorporarse al trabajo, la periodista ha protagonizado un momento muy emotivo mientras hacía en directo su programa de radio 'Que siga el baile', de Radio Marca, donde tenía como invitada a la cantante Conchita.

Sara rompió a llorar cuando la artista se lanzó a cantar en directo su tema ‘El viaje’, una canción que habla de los hijos, con frases como estas: "No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté y te sabré proteger…No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos…Me salen escudos del pecho, te quiero morder".

"Sara Carbonero ha roto porque la emoción le ha embargado"

Tras finalizar la canción, Sara y su compañero, Vicente Ortega, se mostraron muy emocionados por lo que acababan de vivir y sentir en el estudio. "¡Qué bonito, por favor!", señaló él, mientras que ella manifestó emocionada: "¡Qué momento!".

El locutor comentó que la canción de Conchita había hecho llorar a Sara: "Has hecho bien en que Sara haya roto porque la emoción le ha embargado. Ha sido precioso lo que acabamos de vivir, Sara Carbonero. Esto es magia, emoción, es radio, es vida".

Sara rompe a llorar pensando en sus hijos Lucas y Martín

La mujer de Iker Casillas explicó el motivo de sus lágrimas mientras se las secaba: "Mira que yo me la había escuchado 20 veces. Estaba pensando en otras cosas [para no emocionarse] pero esta canción, esta letra, para los que somos madres o padres, lo dice todo. Todos los miedos, lo bonito de la maternidad y el mundo que estamos dejando a nuestros hijos", dijo refiriéndose a sus hijos Lucas y Martín.

Después alabó a Conchita: "Y luego su voz, que no se puede cantar mejor, más dulce...".

El locutor señaló que Sara había hecho lo posible para no llorar y emocionarse: "Mirada el teclado, doy fe, no quería mirar arriba".

"Es culpa mía. Lo siento pero creo que la música es esto. Sirve para esto también, así que gracias de corazón", indicó,. Después trató de cambiar de tema para evitar seguir llorando de la emoción: "¿El sábado vas a cantar 'Nada que perder'? Esa canción es de mi adolescencia".

Sara Carbonero se seca las lágrimas tras escuchar una canción de Conchita.

Sara le ha escrito un mensaje a Conchita en Instagram

Tras el momento tan emotivo que vivió en el estudio, Sara ha compartido parte de la entrevista a Conchita en su cuenta de Instagram y le ha dedicado este mensaje a la cantante.

"Solo los que estábamos en el estudio sabemos lo que hemos vivido esta tarde con mi admirada @oficialconchita , pero los demás, sí tenéis unos minutos no os perdáis este vídeo porque es magia, verdad, desgarro y emoción, como todo su disco “La Orilla”. Decía Conchita al principio de la entrevista que al haber nacido en Helsinki y vivido en varios países, cuando era pequeñita no se sentía de ningún lado. Espero que hoy hayamos logrado hacerte sentir en casa, donde te hemos visto crecer en todos los sentidos durante estos años y convertirte en la maravillosa compositora y cantante que eres sin perder esa mirada tuya tan transparente".

Después quiso darle las gracias a la cantante: "Además de eso hoy hemos descubierto a una mujer íntegra, sensible y valiente. De las que cambian el mundo con sus letras y su voz. Gracias @oficialconchita por tu generosidad, tu luz y por este momento lleno de sonrisas y lágrimas que nunca vamos a olvidar. Ah, gracias también por tu “abrazo de lado”, pero sobre todo por el: “Es que si lloras tú, lloro yo”. Creo que no se puede añadir nada más".