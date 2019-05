Sara Carbonero, ingresada en un hospital de Madrid tras su operación

Un día después de contar que había sido intervenida a causa de un tumor de ovario, Sara Carbonero continúa ingresada en el hospital Ruber Internacional.

La periodista, de 35 años, ha sido operada este martes. Actualmente se encuentra recuperándose de la intervención en la clínica, detalla 'Hola'.

Su pareja Iker Casillas ha viajado de Oporto a Madrid para estar con ella. Además, Sara cuenta con la compañía y apoyo de su madre, Goyi Arévalo, uno de sus tíos, y una de sus mejores amigas, Isabel Jiménez, añade la mencionada revista.

Tumor maligno en el ovario

La periodista confesó este martes la enfermedad por la que atravesaba. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir", escribió, refiriéndose a dicha enfermedad.

Sara, pareja de Casillas, quien precisamente ha superado un infarto de miocardio hace poco tiempo, relató que la intervención "ha salido muy bien". "Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente".

Por qué lo contó

La periodista contó todo con este detalles para adelantarse a la publicación de este miércoles de la revista 'Semana', que lleva a la joven en su portada con el siguiente titular: "Nuevo susto para Sara Carbonero. Operada en Madrid".

La revista se muestra cautelosa y en ningún momento detalla de qué fue intervenida la presentadora. Por eso, ella, para evitar especulaciones, decidió compartirlo con todos.