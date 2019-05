Sara Carbonero, operada de un cáncer de ovario

La periodista Sara Carbonero ha sido operada de un cáncer de ovario, según ha anunciado ella misma a través de sus redes sociales este martes.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir", ha escrito, refiriéndose a dicha enfermedad, en una publicación de Instagram.

Carbonero, mujer de Casillas, quien precisamente ha superado un infarto de miocardio hace poco tiempo, ha contado que la intervención "ha salido muy bien".

"Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente.

"Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico", ha añadido.

La imagen usada para hacer este anuncio ha sido una frase del escritor Haruki Murakami.