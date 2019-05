Sara Carbonero recibe el alta hospitalaria tras su operación: "Ya en casa y todo en orden"

Sara Carbonero ya descansa en su casa. Este lunes, a última hora, recibió el alta hospitalaria tras haber sido operada a causa de un tumor de ovario en el hospital Ruber Internacional el pasado martes.

Sara Carbonero recibe el alta

Sara lo ha anunciado a través de sus redes sociales: "Ya en casa y todo en orden. Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido estos días. Me encantaría responder una por una pero es imposible. Ahora toca ponerse fuerte y seguir. Gracias a todos de corazón".

El plan previsto

Todo apuntaba a que el lunes Sara recibiría el alta. Al no salir del centro por la mañana, se pensaba que estaría ingresada un día más, pero finalmente los médicos, tras evaluar su caso, decidieron que no había razón para que no se fuese a casa.

Su estado de salud es bueno

Sara Carbonero continúa recuperándose adecuadamente y todo sigue según lo previsto.

La operación salió bien debido a que la pronta actuación de los médicos, como ella misma reveló: "Todo ha ido muy bien y ha sido cogido a tiempo".

Numerosas visitas

Desde que ingresó, Sara no ha parado de recibir visitas. Por la clínica se han pasado Iker Casillas, su hermana Irene, su compañera y socia Isabel Jiménez y el periodista deportivo Matías Prats, entre otros.

Ahora a Sara le quedan aún le quedarían meses de recuperación por delante. Desde aquí le mandamos mucho ánimo.