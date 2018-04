La boda del año, Cañizares habla de su hijo fallecido, la depresión de Mercedes Milá y el tenso reencuentro entre Eugenia y Fran Rivera

Santiago Cañizares y su mujer Mayte han concedido una conmovedora entrevista tras la muerte de su hijo Santi, de 5 años, a consecuencia de una grave enfermedad que sufría desde algo más de un año.

El matrimonio da toda una lección de vida y esperanza y asegura que “volverían a pasar todo solo por haberle conocido” porque era “el amor más puro que te puedas encontrar”. “Nuestro hijo era un sabio en el cuerpo de un niño, él venía a enseñar, no a aprender”.

Además hacen un llamamiento para otros padres que estén en esta situación: “Hay que luchar, no hay que venirse abajo y, sobre todo, darle voz al cáncer infantil”. (‘¡Hola!’).

Toño Sanchís rompe su silencio

El exrepresentante de Belén Esteban ha concedido una exclusiva para hablar de la batalla judicial que ha perdido contra la expareja de Jesulín de Ubrique. La sentencia le obliga a pagarle 600.000 euros.

Toño asegura que él y su familia se encuentran “recibiendo ayuda psicológica” y tiene asumido que puede perder la casa. El inmueble se encuentra embargado desde hace tiempo. El exmánager asegura que “la próxima víctima de Belén será su novio Miguel”.

Después de haber perdido tres juicio contra ella, Toño Sanchís asegura haber recibido una cura de humildad. Sin embargo no se resiste a caer: “No ha podido, ni podrá, ni con mi trabajo ni con mi familia”. Por su parte, Belén declara que a su exrepresentante le pudo “la avaricia”. (Semana).

La depresión de Mercedes Milá

Después de que la presentadora desvelara en el programa ‘Salvados’, la depresión que lleva sufriendo desde hace años, ahora vuelve a contarlo en la revista ‘Lecturas’ en una entrevista. La ruptura con el empresario Carlos Castillo, 16 años más joven que ella fue el origen de esta depresión que lleva arrastrando 17 años.

Mercedes trató de huir de este desamor centrándose solo en el trabajo y llegó a obsesionarse tanto que llegó un momento en el que el estrés se apoderó de ella. “En la última etapa de ‘GH’ sólo quería estar en la cama y llorar. Solo me levantaba para hacer el programa”.

La presentadora ha confesado que se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde que se separó de su expareja. (Lecturas).

La boda de los futuros duques de Alba

Fernando Fitz-James Stuart y Solís, el duque de Huéscar, y su novia desde hace cinco años, Sofía Palazuelo, se darán el ‘sí, quiero’ el próximo 6 de octubre en el Palacio de Liria. La joven es hija del arquitecto y empresario, Fernando Palazuelo Baldasúa y su tía es Teresa Palazuelo, la diseñadora de trajes de novia. La persona que será la encargada de hacérselo a Sofía.

La joven cuenta con el beneplácito del duque de Alba, a la que describió como “estupenda y encantadora”. Además tiene mucho estilo. Esta boda será una de las más esperadas del año. Fernando será algún día el 20º duque de Alba y ella podría convertirse en la próxima duquesa de Alba. (‘¡Hola!’).

El tenso reencuentro entre Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo

El torero y la duquesa de Montoro se reencontraron en la Feria de Abril pero protagonizaron un tenso momento. Fran Rivera se acercó a ella y la cogió del brazo para saludar a su exmujer, mientras que ella le decía muy seria: “Tengo que hablar contigo”. “Ahora no”, le respondió el torero.

A pesar de que su relación es cordial desde hace años, si ha habido dos momentos que hicieron mella: cuando él luchó para tener la custodia compartida de la hija de ambos, Tana, y después a Eugenia Martínez de Irujo no le gustó que la joven apareciera con él, posando para una revista, cuando Cayetana cumplió los 18 años.

Richard Gere y Alejandra Silva ya se han casado

A pesar de que algunos medio publicaron que la pareja estaba planeando su boda, la revista ‘¡Hola!’ asegura, a través de fuentes cercanas a Richard Gere y a Alejandra Silva que ya se han casado. La boda civil se produjo a primeros de abril y el próximo 6 de mayo harán la celebración familia en su casa de Nueva York.

La pareja, que ya lleva cuatro años de relación, encontraron el uno en el otro al compañero ideal que tanto buscaban. Además a los dos les une su pasión por las labores humanitarias. Entre uno de sus deseos se encuentra el formar una familia. Por el momento, Alejandra no está embrazada según ha confirmado la revista.

Mónica Hoyos, contra Carlos Lozano

La presentadora ha abierto las puertas de su casa, -un ático de 320 m2 y una terraza de 130 m2-, después de las intervenciones en televisión de la exnovia de Carlos Lozano, Miriam Saavedra, en las que arremetía contra ella.

Mónica Hoyos considera que su expareja y padre de su hija Luna no ha hecho nada por evitarlo. Considera que el presentador la ha humillado y es algo que no le va a perdonar. “Era mi amigo. Me ha decepcionado. Me voy a desvincular de él”. (Lecturas).