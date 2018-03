Muere el hijo del exfutbolista Santiago Cañizares a los 5 años de edad

Santiago Cañizares, el exportero del Real Madrid, del Celta de Vigo y del Valencia, ha anunciado una triste noticia a través de las redes sociales: la muerte de uno de sus trillizos, de 5 años, Santi. El pequeño se encontraba luchando contra una grave enfermedad desde hacía más de un año.

El comentarista de Movistar+ y la Cadena Ser, ha escrito este mensaje a través de su Twitter: “Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado. #santicampeón”.

Su mujer, Mayte García, también ha compartido a través de las redes un emotivo mensaje de despedida para su pequeño: “Mi amor, mi vida, mi ángel, gracias por todo lo que me has enseñado y por La Paz que me dejas! Respiraré y viviré por ti. Siempre conmigo. TE AMO”.

El pasado mes de junio, fue el propio exfutbolista el que desveló el delicado estado de salud de su hijo: “Cada paso que das es una lección, no te detengas que al fondo está la luz”, escribía junto a una foto del niño vestido con la camiseta del Valencia.

Santi y Mayte se casaron en 2008 en Ibiza. En febrero de 2013 nacieron los trillizos, Santi, Martina e India. Anteriormente tuvieron a otra niña, Sofía. Las redes sociales se están llenando de mensajes de apoyo y ánimo para el exguardameta y su familia.