Así han sido las vacaciones de Santiago Abascal con su mujer e hijos.

El líder de Vox Santiago Abascal, de 44 años, ha optado por hacer turismo nacional estas vacaciones, como muchos otros españoles debido a la pandemia del coronavirus. El político ha estado acompañado por su mujer, la influencer Lidia Bebdam, de 34 años, y los dos hijos que tienen en común, Jimena y Santiago. El dirigente de la formación verde tiene además otros dos hijos mayores con su exmujer, la expolítica, Ana Belén Sánchez.

Aunque este verano Abascal ha tratado de ser más discreto con el destino escogido y no ha publicado tantas fotos en las redes como el año pasado, -quizás para que no le pasara como a Pablo Iglesias e Irene Montero-, hemos terminado sabiendo dónde ha estado la familia de vacaciones: en Cantabria, Cádiz y en diferentes playas de Alicante como Jávea, Los Arenales o Campello.

En el Instagram del líder de Vox, se puede ver una foto de Abascal en una montaña de Santander (Cantabria), donde estuvo a mediados de julio. A principios de agosto estuvo en el Puerto de Santa María (Cádiz) donde asistió a la plaza de toros para ver a su amigo, el torero Morante de la Puebla, que compartía cartel con Enrique Ponce, -que sufrió una cogida-, y Aguado.

Su mujer es natal de Alicante

La mujer de Santiago Abascal ha sido la que más fotos ha compartido en las redes sociales de estas vacaciones. La familia ha disfrutado de unos días de sol y playa en la tierra natal de Lidia, Alicante.

La influencer ha aprovechado para estar con sus padres -después de un largo confinamiento- y visitar diferentes lugares de su tierra, de la que tanto presume. Recordemos que la pareja se casó en San Vicente del Raspeig. Esta segunda boda del político fue por la iglesia, en la Parroquia de San Vicente Ferrer.

"Lidia Bedman: "Mis hijos y yo hemos disfrutado de los yayos"

En las imágenes que ha publicado Bedman en su Instagram podemos verla presumir de cuerpo en bikini o bañador en diferentes lugares y playas con sus dos hijos. Aunque no sale Abascal, para disgusto de muchas de sus fans, seguramente les acompañó unos días. Otros estuvieron los tres solos como se puede leer en este mensaje que escribió hace cuatro días.

"Verano vas demasiado deprisa y no quiero que llegue septiembre 🌊 Suspiro al mirar este momento tan mágico en mi querido Mediterráneo con amigos. Casi me parece un sueño. Un verano tremendamente raro de verdad aunque exprimido. Mis hijos y yo en Alicante hemos disfrutado de los yayos todos esos días que el confinamiento nos robo. Ahora con el pensamiento en septiembre, el colegio y su incertidumbre. Me evado al mirar estos momentos mágicos donde la brisa y el mar borraba de mi mente las noticias y la palabra más repetida del 2020".

A través de las fotografías de Lidia, también podemos ver cuáles son los desayunos que ha estado degustando este verano "en buena compañía" según escribió en uno de estos post. En algunas de las publicaciones comparte incluso la receta para sus seguidores.