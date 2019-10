Santiago Abascal cambia de opinión: ahora sí que quiere ir a 'El Hormiguero'

Santiago Abascal, líder de Vox, ha cambiado de parecer. Tras rechazar acudir a 'El Hormiguero' el pasado mes de marzo, antes de las pasadas Elecciones Generales, ahora sí que acepta ir de invitado al programa líder del access prime time, emitido en Antena 3. Lo hará el próximo jueves 10 de octubre.

Así lo ha anunciado la propia cadena: "Preguntaremos al líder de la formación por el pronóstico que augura para la nueva cita electoral de noviembre, tras el bloqueo político de los últimos meses".

En Twitter muchos usuarios se están quejando de esta invitación, pues aseguran que todo será un intento de "blanqueo" al líder de ultraderecha. No sabemos qué le habrá hecho cambiar de parecer, quizá ya se ha tomado el ansiado café con Pablo Motos.

Santiago Abascal rechazó a Pablo Motos en marzo

El político rechazó acudir a 'El Hormiguero' el pasado mes de marzo. Así lo anunció el propio presentador del programa, en directo. "Hemos invitado a todos los candidatos a que tengan la oportunidad de mostrarse en horario de máxima audiencia y así nosotros también sabemos quiénes son y qué quieren. Digo esto porque Vox y el PSOE no han aceptado la invitación".

En Vox me dijeron que Santiago Abascal vendría si nos tomábamos un café antes y eso a mí, en un principio, no me pareció bien

Y continuó: "En Vox me dijeron que Santiago Abascal vendría si nos tomábamos un café antes y eso a mí, en un principio, no me pareció bien, porque prefiero mantener la misma distancia con todos. Me argumentaron que los otros candidatos me conocían y él no. Entonces me di cuenta de que tenían razón y le dije que sí".

"Para mi sorpresa, la respuesta de Abascal fue que nos tomaríamos el café después de las elecciones. A ver, Abascal, yo sé que eres nuevo, pero la campaña va antes", finalizó Motos.

¿Qué ha cambiado en estos meses? ¿Al líder de Vox se le ha ido el miedo por alguna razón? ¿Es desesperación o es que el café dio para mucho?

Veremos qué tal acaba saliendo la entrevista, que seguro que será tan criticada como la que Motos le hizo a Albert Rivera.

¿Qué te parece que Abascal vaya a EH?