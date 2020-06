Santiago Abascal carga contra Jorge Javier Vázquez al que llama "Kim Jong" y "millonario progre"

Jorge Javier Vázquez fue tachado de "machista", "dictador" y "siervo del régimen socialcomunista", entre otros adjetivos, tras la monumental bronca que tuvo con Belén Esteban el pasado sábado después de que esta se mostrara muy crítica contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus y de que el presentador le reprendiera enfadado. Aunque este martes se reencontraron en el plató para limar asperezas, el presentador volvió a hablar de política y mostró una vez más su rechazo contra Vox.

"Estáis confundiendo la libertad con dar alas al fascismo",señaló Vázquez, para añadir que "es un discurso antidemocrático, con discursos racistas, homófobos y xenófobos".

Gema López le increpaba: "Es que tú estás siendo fascista de esa manera. Antidemocrático es que no se deje hablar a alguien que piense de otra manera", como hizo con la ex de Jesulín de Ubrique cuando trató de que se callara. Jorge Javier respondía: "Es un partido que a mí me insulta,cómo voy a darle voz. Es que es blanquear el fascismo".

Después señaló tajante: "Para mi es fascismo puro y duro y voy a intentar por todos los medios que nunca tengan voz en este programa y creo que es un grandísimo error y me parece terrible que los programas de televisión inviten a periodistas y a tertulianos que los apoyan".

Abascal: "Les presento al auténtico Kim Jong Vázquez"

Después de estas declaraciones, ha sido Santiago Abascal el que le ha respondido a través de las redes sociales arremetiendo contra Jorge Javier: "Les presento al auténtico Kim Jong Vázquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde Telecinco y a allanar el camino de la violencia contra ellos", ha escrito el líder de Vox en Twitter haciendo un juego de palabras con el nombre del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

Para finalizar ha añadido: "No te lo vamos a permitir, millonario progre". Unas palabras que ha acompañado del vídeo en el que Jorge Javier Vázquez hacía las mencionadas declaraciones.