Así es la casa de Santiago Abascal: su mujer nos muestra los mejores rincones

Después de conocer dónde han pasado las vacaciones, Santiago Abascal, de 44 años, y su mujer, Lidia Bedman, de 34, ahora también podemos descubrir cómo son algunos rincones de su casa y cómo están decorados gracias a las fotografías que publica la influencer en sus redes sociales.

El pasado mes de julio varios medios se hicieron eco de que el líder de Vox y su esposa se mudaron hace pocos meses junto a sus dos hijos pequeños, Jimena y Santiago, a un chalet de 285 metros cuadrados que se encuentra ubicado en Pinar del Rey, una muy buena zona del centro de Madrid, cerca de la calle Arturo Soria.

Sin embargo, las zonas de la casa en las que el matrimonio sigue apareciendo en sus redes sociales son las mismas que desde hace ya más de seis años, la diferencia que va entre la imagen de la derecha y la izquierda.

Decorada al mínimo detalle

La casa de Santiago Abascal está cuidada al más mínimo detalle. Su mujer ha sido la encargada de decorar la gran parte de la vivienda e incluso ella misma se ha animado a pegar los papeles pintados de las habitaciones, como cuenta en su Instagram.

"Me pareció tan fácil que creo que me voy a empapelar otra habitación. Entre el chalk paint y empapelar empiezo el verano entretenida. En el confinamiento me dio fuerte por las recetas... y ahora por pintar y empapelar paredes. Estuve dudosa entre este o el de limones pero creo que este me gusta muchísimo", ha escrito en su cuenta de Instagram.

La habitación del matrimonio

El dormitorio principal es amplio y está decorada en tonos grises y blancos. Cuenta con una cama de gran tamaño y un cabecero en color gris.

Habitación y juguetes de los niños

Los niños duermen juntos en la misma habitación. Lidia se plantea que tiene que hacer un cambio para ahorrar espacio. "Las camas tengo que ponerles una cama nido porque así gano más espacio a la habitación", ha escrito.

Uno de los muñecos preferidos de Santiago, o al menos que suele aparecer en varias fotos, es un bebé negro.

Armarios de gran tamaño

Los armarios son de gran tamaño y tienen varios debido al gusto que tiene el matrimonio por la moda, sobre todo a ella que tiene todo tipo de vestidos, trajes, zapatos, complementos y accesorios, que le encanta enseñar a sus 217.000 seguidores.

Este es uno de los rincones favoritos de la instagramer para mostrar sus modelitos.

Se accede a la segunda planta por una escalera de caracol

En algunas de estas fotos, también se cuelan juguetes de los niños, ya que una de sus habitaciones están próximas. Por ejemplo, en la foto de abajo, podemos ver el carrito de muñecas de Jimena en color rosa.

A la segunda planta se accede por estas escaleras de caracol metálicas con acabado en madera.

Mesas, espejos y lámparas dorados

Junto al color blanco que hay en el mobiliario y paredes, también hay varios elementos decorativos acabados en color dorado como mesas, espejos y lámparas.

Dos ambientes en el salón y chimenea

El salón tiene dos ambientes. Uno de ellos cuenta con una falsa chimenea y un sofá, y el otro con una librería y otro sofá grande tipo chaise longue.

Las estancias de la casa suelen estar decoradas con flores y plantas ya que a Lidia le encantan.

Decoración religiosa

Les encantan las fotos y retratos familiares

La cocina con todo tipo de utensilios

Lidia tiene todo tipo de utensilios y decoración de cocina de lo más chic, desde manteles y bandejas a vasos, tazas y platos.

Además le encanta compartir publicaciones con las recetas que hace, sobre todo de postres.

Decoración étnica y vintage

En la casa también hay rincones que tienen decoración étnica en las cortinas y butaca, combinados con otros elementos más vintage en otras estancias.

El baño

Mucha luminosidad

La casa tiene mucha luminosidad gracias a las ventanas de gran tamaño y a la terraza que tienen.

El color que predomina sobre todo es el blanco, un tono elegido para armarios, muebles y puertas.