Tras el beso con su novia, Sandra Barneda no pudo contener la alegría este domingo después de conocer el resultado de las elecciones generales.

La 'youtuber' y periodista publicó un tuit de crítica a Vox tras conocer que el PSOE se alzó como primer partido de España y que el resultado del partido de Abascal fue peor de lo esperado, pues consiguió 24 escaños en vez de los más de 60 que preveían.

Sandra Barneda, contra Vox

“Vox se auto denominan resistencia y en realidad la RESISTENCIA hemos sido todos aquellos que hemos sido vilipendiados por un partido de extrema derecha. Me siento ORGULLOSA de haber parado a la absurda reconquista de la nada”, escribió Barneda.

Poco antes, criticó el lenguaje que utilizaban los portavoces de Vox: "Derechita progre, batalla de género, dictadura progre ... diccionario VOX".

Además, mostró su apoyo al PSOE:

Apoyo al PSOE tras su beso con su novia

Estos mensajes de rechazo a Vox no sorprenden. La semana pasada, Nagore Robles, la pareja de Sandra Barneda, compartió una foto en la de ambas aparecían besándose, con un mensaje a todas las personas que les hacen comentarios despectivos.

"Soy Nagore. Soy mujer y amo a otra mujer. No es mi amiga, no es mi compañera de piso, no estoy enferma, no me hace falta una buena polla, no soy antinatural, no estoy en contra de la familia tradicional, no discrimino a los hombres, no busco provocar. Estoy enamorada de mi novia, somos una familia, nos amamos y follamos. Esto no debería sorprenderte y si lo hace tienes un problema. No quiero menos derechos que nadie, ni perder lo que tanto nos ha costado conseguir".

"No voy a permitir que nos traten como ciudadanas de tercera, no voy a luchar solo por mí, sino por ti que estás al otro lado de la pantalla. Te tiendo mi mano para que caminemos y venzamos juntas, nos necesitamos unas a otras. No se lucha de forma individual, sino colectivamente. Este domingo no permitas que te invisibilicen, y sal a votar", añade, en relación a las elecciones generales.

Ambas llevan saliendo desde 2016. Aunque su relación va viento en popa, viven separadas. Nagore se acaba de comprar un pisito de soltera de Nagore Robles en pleno Chueca, un barrio muy de moda de la capital.

