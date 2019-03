Desmontando a Sandra Barneda: su nombre real, su pasado, sus amigas, su casa y más

Sandra Barneda está de plena actualidad por su parón laboral en Mediaset. La presentadora tiene contrato con la empresa, pero ha decidido pasarse a YouTube de momento.

Te contamos todo esto y más en los puntos siguientes. ¿Quién es realmente Sandra Barneda? ¿Dónde está su casa? ¿Quiénes son sus amigas? ¿Qué es de su pasado?

Estas son las 27 cosas que no sabías de la presentadora:

1) Tiene 43 años

Sandra nació el 4 de octubre de 1975 en Barcelona, por lo que tiene 43 años.

2) Su nombre real

Aunque todo el mundo piensa que se llama Sandra Barneda Valls, la realidad no es esa. Sus padres eligieron para ella Alejandra. Un nombre que se parece mucho al que emplea Barneda.

3) Periodista

Sandra Barneda es periodista. Se licenció en la Facultad de Ciencias de la Información de la UAB. Además, también está diplomada por el Colegio de Teatro de Barcelona.

4) Buenos comienzos

Su carrera es muy amplia. Desde que acabó la universidad, ha trabajado en Catalunya Ràdio, Telemadrid, 8tv, TVE Cataluñen a, Antena 3, TV3, La 2 y Telecinco. También ha escrito para numerosos medios como El Periódico de Catalunya o Elle.

5) Mala suerte en Mediaset

En 2009 se estrenó en Mediaset con De buena ley, un polémico programa de Telecinco que usaba actores para representar litigios. Los espectadores no eran avisados de que los juicios no eran reales.

De este primer programa a la actualidad, Sandra Barneda ha ido pasando por diferentes programas, con bastante mala suerte, hasta no llegar a tener ningún proyecto en la empresa de Paolo Vasile, como veremos a continuación.

6) 'La noria', cancelado

Desde De buena ley, como hemos dicho, no se puede decir que Barneda haya tenido mucha suerte en Telecinco.

En mayo de 2010, se incorporó como copresentadora a La noria, programa que fue cancelado en abril de 2012 debido a la huida de los anunciantes tras la entrevista que el programa hizo a la madre del Cuco, uno de los acusados por el crimen de Marta del Castillo.

7) 'El gran debate', cancelado

Tras la cancelación de La noria, Mediaset creó un programa muy parecido llamado El gran debate, que no funcionó y fue retirado en agosto de 2013.

8) 'Hable con ellas', cancelado

Entre abril de 2014 y febrero de 2015, fue copresentadora del programaHable con ellas, junto a Yolanda Ramos, Rocío Carrasco, Marta Torné y Alyson Eckmann. El espacio nunca tuvo una buena audiencia así que Telecinco decidió cancelarlo.

9) 'Un tiempo nuevo', cancelado

A la vez que Hable con ellas, Sandra Barneda fue la presentadora de Un tiempo nuevo, un programa de debates políticos emitido en el prime time de los sábados de Telecinco. El programa, una vez más, no funcionó. Se estrenó en octubre de 2014 y fue cancelado en junio de 2015 por baja audiencia.

Después se pasó a Cuatro, pero también fue un fracaso.

10) Sustituta 'oficial' de Ana Rosa Quintana

A pesar de las anteriores cancelaciones, Telecinco seguía creyendo en nuestra protagonista y le encargó ser la sustituta oficial de Ana Rosa Quintana durante los veranos de 2013, 2014 y 2015. Así, Barneda presentó durante tres años consecutivos el magacín El programa del verano junto a Joaquín Prat.

11) Cedida por Mediaset

En 2015, Mediaset 'cedió' a Cataluña 8tv a Barneda para que presentase el programa de sobremesa Trencadís. Lo hizo hasta marzo de 2016.

12) Prueba suerte en los realities

A partir de 2016, Sandra comenzó una nueva etapa en Mediaset: deja la información seria (política, debates...) y se pasa a los reality shows.

En estos tres años ha estado presentando los debates de Gran Hermano y de Supervivientes, hasta este año, pues la cadena ha decidido no contar con ella.

13) Ahora es 'youtuber'

Al no tener ningún proyecto, Barneda se ha pasado a YouTube, donde se ha abierto un canal.

"No he podido dirigir ni hacer lo que me apetece en televisión, así que me hago youtuber. Estoy harta de pasar de puntillas por las cosas, soy intensa, hay que atreverse y crear comunidad. Te voy a mostrar lo que soy y lo que me interesa", dice en su primer vídeo, publicado este jueves.

14) Cameos como actriz

Sandra no solo ha trabajado como periodista, pues ha hecho algún cameo como actriz. Primero en el 2000, cuando fue el personaje de la famosa serie española Al salir de clase, donde interpretó a Begoña.

Tras ello, también participó también en Compañeros como una de las profesoras de baile. Y en 2002 hizo un papel en la serie Javier ya no vive solo, donde interpretó a una psicóloga. Además, en el año 2001 la vimos en la obra de teatro de Narciso Ibáñez Serrador 'Aprobado en castidad'.

15) 'Sale del armario' en directo

En uno de los programas de Hable con ellas, en diciembre de 2014, la periodista reconoció abiertamente su homosexualidad y dijo que tenía una pareja que era una mujer.

16) Nagore Robles, su novia

Sandra Barneda y Nagore Robles llevan saliendo desde 2016. Desde que comenzaron, las televisivas no han dudado en estos meses en mostrar su amor en público.

Aunque su relación va viento en popa, viven separadas. Nagore se acaba de comprar un pisito de soltera de Nagore Robles en pleno Chueca, un barrio muy de moda de la capital.

17) Relacionada con Irene Visedo

Poco después de confesar que tenía pareja, en 2014, y decir que era una mujer, se dijo que la periodista compartía piso con Irene Visedo, la actriz conocida por interpretar durante siete años a Inés Alcántara en la famosa serie Cuéntame cómo pasó.

18) Antes de Irene, con Tània Sàrrias

Irene Visedo no ha sido la única mujer a la que se ha relacionado con Barneda. Durante años se estuvo diciendo que la periodista estuvo casada con Tània Sàrrias, pero que ambas se habían divorciado en 2012. Barneda siempre desmintió la boda, pero nunca negó la otra parte de la información.

19) Su casa de Madrid

Su casa está situada en la capital, en el paseo del Prado. A escasos metros tiene la plaza de Neptuno y el museo Thyssen-Bornemisza.

20) Su casa de Barcelona

Aunque ya no viva ahí, adora Barcelona. Su casa en la ciudad condal se encuentra en el centro de la ciudad, a unos metros de la catedral de Barcelona, próxima a la plaza de Cataluña y junto a las Ramblas

21) Tiene cinco libros

En estos años, Sandra ha tenido tiempo además de escribir cinco libros: Reír al viento (2013), La tierra de las mujeres (2014) y Cómo construir una superheroína (2014), Hablarán de nosotras (2016) y Las hijas del agua (2018).

22) Le encanta viajar

Una de las grandes aficiones de Sandra es viajar. Es una mujer inquieta a la que le encanta ir de arriba a abajo. De hecho, confesó en una ocasión que desde 1997 ha vivido en 17 casas. Cuando se cansó de vivir en Barcelona se fue a Madrid, después se mudó a Nueva York y de allí pasó a Los Ángeles.

23) Suda mucho

En una entrevista, la periodista desveló una curiosa anécdota: que al escribir sudada mucho, tanto que hasta olía mal.

24) Adora los lunes

Una curiosidad que seguro que no conocías de Sandra Barneda es que adora los lunes.

25) Defensora de los animales

Sandra es una gran defensora de los animales. Tanto que hasta participó en una campaña animal para las Elecciones Generales de 2015.

26) Tiene un gato

La periodista vive con un gatito llamado James, de 14 años, al que ama con locura.

27) También un perro

También comparte techo con un perro llamado Nash.

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas? ¿Qué tal te cae Sandra Barneda?