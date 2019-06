Sandra Barneda y Nagore Robles presumen de su amor delante de todos

Sandra Barneda y Nagore Robles mantienen una relación sentimental desde 2016. Aunque su noviazgo va viento en popa, viven separadas.

Nagore se compró un pisito de soltera en pleno Chueca, un barrio muy de moda de la capital. A pesar de que se ha hablado en muchas ocasiones de sus crisis de pareja, ambas demuestran en cada aparición que están más unidas que nunca.

Sandra y Nagore, más unidas que nunca

Las televisivas acudieron este miércoles a un show de Queen en el que ha colaborado la Fundación del Atlético de Madrid. En todo momento, ante los medios, no paraban de mostrarse cariño mutuo. Miradas, gestos cómplices y mucho contacto fueron la tónica de su posado en el photocall.

Aunque al principio de su relación se mostraban cautas, hace ya muchos meses que ninguna oculta su relación de pareja.

Ya no trabajan juntas

La vida de la pareja dio un cambio de rumbo después de que Mediaset decidiera no contar con Sandra para 'Supervivientes', donde hasta hace unos meses la catalana tenía cabida. Hasta entonces, la pareja coincidía en los platós de Telecinco, donde Nagore era colaboradora y Sandra, presentadora.

Paolo Vasile, de momento, no tiene pensado contar con Sandra. Al no tener ningún proyecto, se ha pasado a YouTube, donde se ha abierto un canal en el que hace entrevistas. No obstante, la periodista asegura que no se ha ido de la televisión y que volverá muy pronto a la pequeña pantalla.

