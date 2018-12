Los besos de Sandra Barneda y su novia Nagore Robles en directo causan furor en las redes

Durante ‘El Debate’ de ‘Gran Hermano VIP’, pudimos ver a los concursantes interpretando el musical de ‘Grease’. Después algunos de los colaboradores del programa también hicieron el baile por parejas en el plató: Belén Esteban y Migue Frigenti, Makoke y Tony Spina, y las que nos dieron la sorpresa fueron Sandra Barneda y Nagore Robles.

Después de que el público animara a la presentadora a hacerlo con un ‘que lo haga, que lo haga’ y su pareja le dijera: “Venga, tú y yo”. Finalmente, y contra todo pronóstico, Sandra se lanzó a darlo todo.

Las dos salieron del plató para reaparecer detrás de la pantalla gigante, antes de marcarse el baile, se escuchó como se daban el primer beso de tres de la noche. Después salieron bailando a ritmo de ‘Grease’.

A pesar de que no les pusieron la letra, como reclamaba Sandra, las dos bailaron muy coordinadas y divertidas. De repente, Nagore sorprendió a su novia robándole un beso a Sandra. La presentadora, que es muy cortada para este tipo de situaciones, decía: “Ya está, ya está”, dando por acabado el baile.

Un toque de atención de Belén Esteban a Sandra fue 'el culpable'

Después, Sandra explicó qué le había llevado a dar ese paso, un toque de atención que le dio Belén Esteban por su comportamiento con Nagore en el plató: “Es que Belén [Esteban] el otro día me echó la bronca y me dijo: ‘es que eres muy poco justa, ¿verdad? ¿Lo he hecho mejor? Lo he pasado mal…”.

Belén le respondía: “Pues sí, claro que sí y me ha gustado que salieras a bailar. Yo voy a explicar lo que pasó muy rápidamente. El otro día aquí estábamos haciendo bromas, que se besaron Aramis, Miguel Frigenti y así, y entonces Nagore se levantó a dar un beso a Sandra y dijo que no. Y le dije: ‘muy mal, Sandra’ pero hoy me has demostrado que muy bien”, señalaba aplaudiendo felizmente.

“Mira ahora que se besen”, decía Sandra repitiendo la petición del público. Entonces soltó un "pues mira” y para sorpresa de todos, fue hacia Nagore y le plantó un beso.

Nagore, que no se lo esperaba, no sabía dónde esconderse de la vergüenza, mientras el público y colaboradores estallaban en un fuerte aplauso.

“Ver el beso de Sandra y Nagore tras los resultados de VOX es lo mejor que nos podría haber pasado“

“Mira ahora que se besen, pues mira”, decía Sandra repitiendo la petición del público. Para sorpresa de todos, fue hacia Nagore y le plantó un beso. El realizar no estuvo muy rápido y no pudo darnos el plano detalle de este beso que causó tanto furor en las redes sociales con mensajes como estos:

“Sandra Barneda lo de anoche fue maravilloso ese beso entre tú y Nagore, es como el de Íker y Sara... me encantó sois únicas”, “El beso más esperado de toda la edición: el de Nagore y Sandra”, “Mira no me lo creo osea estoy living con el beso de Nagore y Sandra de verdad las amo las adoro”, “Confirmamos que lo mejor del debate ha sido el baile con beso de Nagore y Sandra y el zasca de Verdeliss a Ángel? Confirmamos” o “El momentazo del beso de Nagore a Sandra. Viva el amor bollero en televisión nacional”.

Otros de ellos hacía alusión a los 12 escaños que acababa de ganar el partido VOX en las elecciones de Andalucía: “Ver el beso de Sandra y Nagore tras los resultados de VOX en las Elecciones de Andalucía es lo mejor que nos podría haber pasado esta noche!!! QUEENS “, “Pues ahora vendrá VOX y prohibirá el beso que se acaban de dar Nagore y Sandra, de verdad muero de amorrrr”, “Vox habrá salido pero el beso de Nagore y Sandra en la tele representando a las bolleras si se puede”, “Gracias a @SandraBarneda y a @Nagore_Robles , porque el beso que os habéis dado en directo hoy es mucho más que eso. Le pese al partido que le pese”.

Ver el beso de Sandra y Nagore tras los resultados de VOX en las Elecciones de Andalucía es lo mejor que nos podría haber pasado esta noche!!! QUEENS #GHVIPDBT12pic.twitter.com/HLn5czCwdO — Jacomar (@jacomarg) 2 de diciembre de 2018

TELECINCO PONIENDO A SANDRA Y A NAGORE (QUE SON PAREJA) BAILANDO Y DÁNDOSE UN BESO FINAL EL DÍA QUE VOX AVANZA #GHVIPDBT12pic.twitter.com/89NtkBGwd8 — xmas Σzιѕ (@ser_piente_) 2 de diciembre de 2018