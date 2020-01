Lo que hacía Nagore Robles mientras Sandra Barneda lloraba por ella (y por su homosexualidad) en televisión

Sandra Barneda fue la última invitada de 'Planeta Calleja'. La presentadora viajó hasta Borneo con Jesús Calleja, donde relató aspectos de su vida. La conductora de Telecinco, de 44 años, habló de su homosexualidad y de su relación con Nagore Robles, que acabó de forma sorpresiva el pasado mes de septiembre.

La ruptura con Nagore y su homosexualidad

La presentadora reveló nunca sintió la necesidad de hablar públicamente de su homosexualidad, ya que "toda la profesión lo sabía. Que no hables de tu vida privada no significa que te escondas".

Pero un día se publicaron fotos suyas, aunque antes ya se había especulado sobre ello en algunos medios, cuando compartía piso y una estrecha amistad con la actriz Irene Visedo. "A mí me sacaron del armario. Me sacaron directamente en un semanario", dijo Barneda en el programa. "Más tarde, salió lo de Nagore. Es como que te descorchan. No me importa nada ya", decía entre lágrimas de emoción.

Una tristeza que mantuvo mientras recordaba cómo conoció a su ya expareja: "Fue en uno de los debates de ‘Gran Hermano VIP'. Es lo más fuerte que me ha pasado en mi vida. De repente te ves con la tensión de un programa de cinco horas en directo y que tienes que esconderlo. Y con la cabeza en mi cuerpo".

¿Qué hacía Nagore mientras se emitía el programa?

Nagore, actual presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' (Cuatro), se convirtió así en la otra protagonista de la entrega. Pero ¿qué estaba haciendo mientras se emitía el programa?

Pues, como no podía ser de otra forma, verlo. Así dejó constancia de ello en su cuenta de Instagram, donde subió fotos del programa a sus 'stories.

No sabemos qué habrá pensado de las palabras que le dedica su exnovia, y si puede o no haber reconciliación.

Le costó aceptar su tendencia sexual

Aunque ahora hable abiertamente de ello, a Barneda le costó descubrir y aceptar su tendencia sexual. "Lo descubrí en la universidad. No me lo planteaba... Me enamoré de una profe de radio. Le escribí una carta pero nunca hubo respuesta y nunca más la volví a ver.

Con 18 años, no sabía lo que le "estaba pasando". "Lo puedes asumir internamente, pero ser diferente cuesta", dijo, tras contar que estuvo fuera de casa de sus padres "nueve meses" en los que ni siquiera les cogió el teléfono. "Mi madre estaba muy descolocada", dijo. Su padre se lo tomó mejor y la animó: "No te preocupes", le dijo.

Y esto es todo, aquí puedes ver el vídeo de la entrevista.