Sandra Barneda y Nagore Robles, días grises en el paraíso

Sandra Barneda y Nagore Robles no atraviesan su mejor momento. La primera se ha hecho 'youtuber' porque no tiene proyectos en Mediaset, y la segunda asegura que está pasando por días bajos anímicamente.

Días grises

No todos los días son buenos ni todas las épocas son espléndidas. Y eso lo sabe bien Nagore. "Hay días que te levantas con energía, súper motivada y positiva (...) pero hay otros en los que no te apetece ser la más simpática ni sonreír tanto. Hoy es uno de esos días y siento que mis pies pesan más de lo normal, pero honestamente no me importa", ha escrito en su Instagram.

Siento que mis pies pesan más de lo normal, pero honestamente no me importa

La colaboradora siente que el bajón anímico se ha instalado en su vida. "He aprendido a relativizar esos 'días bobos’, como les llamo, y saber que a las doce de la noche posiblemente ya no me sentiré así".

Una época complicada

Barneda comenzó en 2009 en Mediaset, y desde entonces ha encadenado muchos fracasos encadenados de audiencia, como te contamos aquí. En 2016 probó suerte en los realities como presentadora de los debates y remontó, hasta que Jordi González le comió la tostada.

Paolo Vasile, de momento, no tiene pensado contar con ella. Al no tener ningún proyecto, Barneda se ha pasado a YouTube, donde se ha abierto un canal.

"No he podido dirigir ni hacer lo que me apetece en televisión, así que me hago youtuber. Estoy harta de pasar de puntillas por las cosas, soy intensa, hay que atreverse y crear comunidad. Te voy a mostrar lo que soy y lo que me interesa", asegura en su primer vídeo, publicado este jueves.

Una nueva realidad a la que se enfrenta con todo el optimismo que puede...

Esperemos que esta racha pase lo antes posible, que se estabilicen y que sonrían todos los días.

Una relación consolidada

Sandra Barneda y Nagore Robles llevan saliendo desde 2016. Desde que comenzaron, las televisivas no han dudado en estos meses en mostrar su amor en público.

Aunque su relación va viento en popa, viven separadas. Nagore se acaba de comprar un pisito de soltera de Nagore Robles en pleno Chueca, un barrio muy de moda de la capital.

¿Qué opinas de esta pareja?