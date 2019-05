Sandra Barneda estalla ante las críticas: "A ver si dicen lo mismo de un hombre"

Sandra Barneda dio un cambio de rumbo a su vida tras la decisión de Mediaset. La cadena de Paolo Vasile prescindió de la periodista de 43 años para sus programas de máxima audiencia, como 'Supervivientes', donde hasta hace unos meses la catalana tenía cabida.

Barneda comenzó en 2009 en Mediaset, y desde entonces ha tenido muchos fracasos encadenados de audiencia, como te contamos aquí. En 2016 probó suerte en los realities como presentadora de los debates y remontó, hasta que Jordi González le comió la tostada.

Se han dicho tantas cosas, que he dejado la televisión, que no se puede trabajar conmigo. A ver si lo dicen de algún hombre alguna vez

Vasile, de momento, no tiene pensado contar con ella. Y las productoras parece que tampoco. Al no tener ningún proyecto, Barneda se ha pasado a YouTube, donde se ha abierto un canal en el que hace entrevistas.

No obstante, Barneda no tira la toalla y asegura que no se ha ido de la televisión.

Sandra Barneda estalla ante las críticas

La presentadora ha asistido a la presentación de la campaña ‘Somos Smart Girl’ de Samsung, donde ha hablado con los medios acerca de su futuro profesional.

No estoy fuera de la televisión. Estoy descansando. Volveré muy pronto a la televisión

"No estoy fuera de la televisión. Estoy descansando, pero sigo. Hay que matizar que se dicen muchas cosas, no he parado, he encadenado durante 11 años programas, creo que está bien hacer un parón, está bien salirte para alimentarte y volveré muy pronto a la televisión", ha confesado.

Lo achaca al machismo

Barneda, asimismo, cree que las críticas que le han hecho en los últimos meses ha sido por ser mujer: "Se han dicho tantas cosas, que he dejado la televisión, que no se puede trabajar conmigo. A ver si lo dicen de algún hombre alguna vez. Que lo he dejado con mi pareja, que nos peleamos mucho. Si me tuviera que molestar por eso, a veces esas cosas se dicen, si se fuera a la fuente y no estuviéramos como esclavos del clic, no ocurriría lo que ocurre".

