Los 'whatsapps' de Pedro Sánchez y Jorge Javier Vázquez

La bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban del pasado 21 de junio en Sábado Deluxe sigue coleando, básicamente porque el presentador no deja de hablar de ella.

Vázquez acudió este lunes como invitado al programa radiofónico El Món a RAC1, donde fue preguntado por todas las polémicas que ha ido protagonizando (y generando) en los últimos meses por defender a Pedro Sánchez y compañía: "El fascismo está muy vivo. A mí me ha llamado muchísimo la atención que el franquismo todavía siga tan vivo en España. Yo no era consciente", dijo.

Pedro Sánchez y Jorge Javier Vázquez se mandan 'whatsapps'

Jorge Javier Vázquez también confesó que se manda mensajes con el presidente del Gobierno. De hecho, Sánchez le envío uno tras la bronca con su compañera: "Después de la discusión con Belén Esteban, recibí un mensaje de Pedro Sánchez", aseguró, sin entrar a valorar el contenido del mismo.

No obstante, llama la atención que Sánchez se moleste en enviarle un mensaje al presentador, lo que revela que ambos mantienen el contacto.

Si hubiera elecciones, que espero que no las haya, votaría por PSOE-Unidas Podemos

El presentador también volvió a decir orgulloso que es "votante del PSOE": "No sólo no me molesta que me relacionen con el PSOE, sino que si hubiera elecciones, que espero que no las haya, votaría por PSOE-Unidas Podemos. (...) Doy gracias a Dios de que no estén los otros en el gobierno. No puedo imaginar un país gobernado por Casado, pero puede suceder porque en la Comunidad de Madrid está Isabel Díaz Ayuso".

Para Jorge Javier es "natural" desvelar el sentido del voto de cada uno. De hecho, considera que "no deberíamos tener miedo" a contarlo en público.

[¿Y si Jorge Javier está fortaleciendo a la derecha con estos mensajes?]

La buena relación de Jorge Javier con Pedro Sánchez

La buena sintonía que hay entre el presentador de 'Sálvame' y el actual presidente de España también es evidente: solo hace falta recordar la llamada que hizo éste en directo en el programa, en 2014, cuando, obviamente, no se le preguntó nada comprometido.

Volvió a criticar al rey de España, Felipe VI

Preguntado también sobre el papel de la monarquía, el presentador dijo que "directamente no está. Ni está ni se le espera. ¿Alguien espera algo de Felipe VI? Está alejado de la realidad y no se entera. Estamos muy desencantados con él y, sobre todo, con su padre, que ha estado llevando una vida de esplendor cuando el país estaba totalmente devastado". Para el presentador de Sálvame, "estamos en un momento histórico muy peligroso y, a la vez, muy interesante. Hemos crecido, y ya no nos tragamos nada. Estamos preparados para enfrentarnos a la realidad de una manera descarnada. Antes vivíamos, yo creo, muy engañados".

