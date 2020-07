¿Enchufismo en 'Sálvame'? David Valldeperas 'cuela' a su novio

David Valldeperas, uno de los directores de Sálvame, suele ser estar casi siempre tras las cámaras, pero a menudo es enfocado para dar alguna noticia, expresar su opinión sobre el tema que se debata e incluso para ordenar que algún colaborador haga algo.

Aunque sobre su vida personal suele ser bastante discreto (quién lo diría trabajando en Telecinco), el director ha conseguido 'colar' a su novio, Xoan Viqueira, en el diseño del plató y en el vestuario del programa líder de las tardes de Mediaset.

De Carlota Corredera a Kiko Hernández

Desde el pasado 29 de junio, Sálvame ha querido celebrar el Orgullo Gay poniendo en sus rótulos dos parejas del mismo sexo ilustradas por el novio de Valldeperas. Además, Carlota Corredera hacía alusión al trabajo del valenciano y remarcaba su talento para que todos los seguidores del programa supieran quién había realizado los dibujos que adornaban también los encabezamientos y fondos de los vídeos editados que aparecen en pantalla.

"Me hace mucha ilusión ver cómo los barbudos se pasean por @salvameoficial. Durante esta semana especial del orgullo los podréis ver aparecer y desparecer cuando menos lo esperéis", escribía Xoan en su Instagrampara anunciar que sus diseños estarán en el programa durante unos días. Lo cierto es que no es la primera vez que estos dibujos tan representativos del artista se cuelan gracias a Valldeperas. Kiko Hernández y Carlota Corredera son dos de los trabajadores que lucen sus camisetas en numerosas ocasiones, pero no son los únicos.

Sutilidad y discreción, ¿la clave del éxito?

Estas ilustraciones del Orgullo Gay no son las primeras que aparecen en Sálvame. Si no te habías dado cuenta, los dibujos del novio de David forman parte en el tapizado de uno de los sofás del programa, hay cuadros en el plató ymuchos de los colaboradores lucen alpargatas y camisetas muy coloridas y divertidas. Son pequeños detalles que pueden pasar desapercibido, pero que seguramente repercutan favorablemente en las ventas de los productos que Viqueira vende en la tienda que tiene en Madrid (Chueca).

Si eres un poco observador, a partir de ahora podrás darte cuenta de las numerosas apariciones que tiene el trabajo de Viqueira en el programa de las tardes de Telecinco, pero también podrás verlas en las redes sociales de Paz Padilla o Carmen Alcayde y otros trabajadores y amigos de Valldeperas con los que Xoan ha estrechado mayores lazos. ¿Es publicidad encubierta? ¿Ha utilizado David su poder en el programa para 'echar una mano' a su pareja? Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Y si tienes un novio director, todavía más.