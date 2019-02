De Jorge Javier Vázquez a María Patiño: estas son las parejas de las diez estrellas de 'Sálvame'

Esta semana ha sido San Valentín, y hemos decidido celebrarlo con 'Sálvame'. En el programa estrella de Telecinco, los colaboradores y presentadores hablan mucho sobre las relaciones amorosas de otros, pero... ¿qué hay de las suyas propias? ¿Están casados? ¿Con quién comparten su vida?

Como sabemos que te interesa, te contamos quiénes son las parejas de las diez estrellas de 'Sálvame':

1) Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez cortó con Paco a comienzos del 2018. Ambos llevaban diez años saliendo y estaban muy unidos.

El presentador insignia de Mediaset ha contado en alguna ocasión que la ruptura le vino bien, ya que ha "aprendido a no pensar". Una vida de soltero que Jorge no parece querer dejar: "No quiero un novio en pintura, aunque nunca se puede decir de este agua no beberé", confesó.

En 'Sálvame', el periodista hace muchos comentarios respecto a las redes sociales para ligar, como Grinder. Seguro que se lo está pasando en grande.

2) Belén Esteban

Belén Esteban va a celebrar su boda con Miguel Marcos el próximo mes de junio. Ambos se conocieron en Paracuellos de Jarama, de donde es la 'princesa del pueblo'.

El primer encuentro entre la pareja se produjo cuando la colaboradora de 'Sálvame' sufrió una subida de azúcar y tuvo que pedir una ambulancia para ir, de urgencia, al hospital. Y, casualidades del destino, la ambulancia la conducía Miguel. A los dos no les puede ir mejor.

3) Paz Padilla

Paz Padilla está casada con Antonio Juan Vidal desde el 2016. El enlace se celebró en la India. La historia de esta pareja es curiosa, pues Antonio fue el primer novio de Paz. Sin embargo, cortaron cuando ella se mudó a Madrid y retomaron su relación veinte años después.

Durante los años que Paz y Antonio estuvieron separados, la presentadora estuvo con Albert Ferrer, con quien se casó en 1998 y tuvo a su única hija, Anna. El matrimonio duró cinco años.

4) Mila Ximénez

A Mila Ximénez no se le conoce relación estable. En estos años, ha estado con numerosos hombres, pero actualmente se encuentra soltera.

"No tengo novio y no porque no pueda. He dejado dos relaciones hace poco. Me he hecho egoísta. Cuando las cosas me van bien en una relación intento triturar para que se alejen. He sufrido mucho. No echo nada de menos de estar en pareja, ni el sexo. Si quiero sexo siempre puedo contratar a alguien, si hay que pagar, se paga", dijo en una entrevista.

5) Lydia Lozano

Lydia Lozano lleva con Charly García-San Miguel ya 28 años. Ambos están casados, y forman una de las parejas más estables del panorama nacional. Ella le adora y siempre evita hablar de él en televisión. En las últimas semanas, la colaboradora ha estado muy preocupada por el estado de salud de Charly.

6) María Patiño

María Patiño mantiene una relación estable de doce años con el actor Ricardo Rodríguez. Él es venezolano, afincado en nuestro país desde 2004.

Ambos se quieren mucho. De hecho, Ricardo lleva tatuada en su muñeca la inicial M, de María, mientras que ella tiene una R.

7) Gema López

Gema López, podría estar saliendo con un compañero de Telecinco. Así lo asegura la revista 'Qué me dices', donde se dice que ella ha salido a comer "en más de una ocasión" con el hombre misterioso a algunos restaurantes cercanos a Mediaset, por Las Tablas (Madrid). Aún se desconoce la identidad del compañero.

Gema podría haber vuelto así al 'mercado' del amor tras su divorcio del director y productor teatral Antonio Pardo. Ambos estuvieron doce años juntos y tienen una hija en común. A principios del año 2018 la pareja decidió emprender caminos separados de mutuo acuerdo. De hecho, tienen custodia compartida de la pequeña

8) Kiko Matamoros

Tras reconocer que efectivamente había tenido un idilio con la jovencísima Sofía Suescun, Kiko Matamoros disfruta desde hace unas semanas de una nueva relación con Cristina Pujol, quien fue stripper y gogó de profesión.

Esta misma semana se ha divorciado de Makoke, tras una relación de veinte años y una hija en común.

9) Carlota Corredera

Carlota Corredera, que se encuentra a régimen estricto, lleva casada desde 2013 con Carlos de la Maza, cámara de 'Sálvame', a quien conoció en las redes sociales.

"Encontré el amor a los 36 casi a los 37. El amor bueno, el que no te hace sufrir. Nunca perdí la esperanza de ser feliz. Ahora soy tan feliz que doy las gracias por todo lo que tengo", aseguró Carlota.

10) Kiko Hernández

Patricia Ledesma ('Gran Hermano 3') es la única novia oficial que se conoce de Kiko Hernández. Sin embargo, antes de entrar en el reality, se dice que estuvo con una chica valenciana. También se le relacionó con Sonia Arenas.

Desde entonces la vida sentimental del colaborador es todo un misterio, pues no se le ha vuelto a conocer pareja estable. No obstante, es posible que haya tenido más novias, ya que a Belén Esteban se le escapó en 'GH VIP 3' (2015) que "Kiko tenía una novia que hace tiempo que no veía". Unas declaraciones que el colaborador nunca desmintió.

Y esto es todo, lector. Podría decirse que el amor le sonríe a las estrellas de 'Sálvame', salvo alguna excepción. ¿Quién te cae mejor y quién peor?