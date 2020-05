'Sálvame' destroza a Lydia Lozano con el caso Ylenia Carrisi: "No puedo más, es por mi salud"

Lydia Lozano no pasa por su mejor momento. La periodista y colaboradora de 'Sálvame' ha vuelto a enfrentarse a los fantasmas de su pasado después de que su programa haya sacado a la luz nuevos detalles del caso Ylenia Carrisi.

Una maniobra que pone en duda la credibilidad de la colaboradora y que añade un toque de acidez a 'Sálvame Tomate', el tramo del programa que coincide en franja con 'Pasapalabra' en Antena 3.

El caso Ylenia Carrisi, la pesadilla de Lydia Lozano

Ylenia Carrisi, hija del cantante Albano y la actriz Romina Power, desapareció en 1993. Su ausencia y las teorías sobre lo que pudo haber pasado se convirtieron en una pesadilla para la familia, que vivió una gran presión mediática.

En 2005, Lydia Lozano afirmó los siguiente en el programa 'Salsa Rosa' de Antena 3: "He seguido unos rastros y se puede decir que tu hija sigue viva". Esto provocó el enfado de Al Bano, presente en plató, que después demandó a Lydia Lozano.

Este cúmulo de sucesos provocaron un auténtico escándalo que se convirtió en una mancha imborrable en la carrera de Lydia Lozano. Una herida que, tras haber sido recordada en 2019 cuando Lozano volvió a dar una información falsa relacionada con Rocío Flores, ha vuelto a supurar.

'Sálvame' vuelve a jugar con el caso Ylenia Carrisi

Los temas tratados en 'Sálvame' se han visto muy limitados por la crisis sanitaria. Para generar contenido propio, y rearmarse contra la llegada de 'Pasapalabra' a las tardes de Antena 3, el programa de la Fábrica de la tele ha comenzado a generar contenido propio con conflictos entre sus colaboradores.

Uno de ellos surgió después de que el programa revelase que Lydia Lozano se había sometido a un polígrafo a puerta cerrada en el año 2005 para hablar del caso Ylenia Carrisi y que habían tenido acceso a esos contenidos.

Antonio Montero me pidió ir a medias en el tema Ylenia Lydia Lozano

A pesar de que 'Sálvame' decidió no revelar el contenido de este polígrafo, el tema provocó un conflicto entre Lozano y Antonio Montero. Esto llevó a Lydia a revelar una nueva información: "Antonio Montero me pidió ir a medias en el tema Ylenia".

Lydia Lozano sufre un ataque de ansiedad en directo

Para continuar alimentando esta trama, 'Sálvame' ha jugado una nueva carta en los últimos programas: la identidad de la fuente de Lydia Lozano en el caso Ylenia Carrisi.

Esta incógnita se ha ido cebando a lo largo de las últimas entregas del programa. Se ha llegado, incluso, a colocar una cabina telefónica en el centro del plató de 'Sálvame' en la que Lydia ha escuchado fragmentos de la falsa vida de Ylenia en Santo Domingo que ella contó en 'A tu lado'.

Antes de que se destapase la fuente, Lydia se ha mostrado molesta en varias ocasiones: "Estoy jugando a un juego al que no quiero jugar". Por su parte, Jorge Javier ha explicado que una persona acudiría a plató y Lydia ha colapsado: "Me voy. Creo que no merezco. Esto no se ha hecho con ningún periodista en este país".

Aquí Lydia tiene toda la razón les utilizan como cobayas de laboratorio para tener audiencia. pic.twitter.com/DZpBstJdaU — Maddi💫🧢 (@maddison1997) May 26, 2020

Durante su crisis de ansiedad, se ha marchado de plató mientras repetía que no se merecía todo lo que estaba pasando y criticaba la actitud del programa: "Somos números, hoy soy un número". Casi una hora después, han conectado con Lydia, que se encontraba en una sala de las instalaciones de Mediaset: "Me tenía que haber ido a mi casa".

'Sálvame' destapa la fuente de Lydia Lozano en el caso Ylenia

Tras la emisión de un informe que resumía la crisis profesional de Lydia con imágenes del archivo de Telecinco, Lydia Lozano ha regresado al plató. Allí se ha encontrado con el fotógrafo Tino Torrubiano, que ha comenzado revelando algunos datos de la fuente: "Tenía una pareja que era teniente de la policía de Bocachica y era íntimo amigo de la pareja de Ylenia. Esta persona asistía a fiestas y conoció allí a Ylenia!".

Torrubiano también ha recalcado que él creía en la información de Lydia y que piensa que su fuente la engañó. Seguidamente, Jorge Javier ha lanzado el nombre de la fuente: "El italiano Ricardo Zucchi aseguró haber visto a Ylenia Carrisi en más de 20 ocasiones".

El italiano Ricardo Zucchi aseguró haber visto a Ylenia Carrisi en más de 20 ocasiones Jorge Javier Vázquez

En cuanto el presentador ha terminado la explicación, Lydia Lozano lo ha negado todo: "Ese señor juro que no es mi fuente". Casi al término del programa ha dicho que no iba a hablar más del tema y, mientras se disponía a marcharse, Jorge Javier Vázquez ha dicho lo siguiente: "El programa 'Sálvame" en todas sus ediciones se pone a trabajar para encontrar a Ricardo Zucchi".

¿Por qué 'Sálvame' alimenta el escándalo de Lydia Lozano?

Toda esta reminiscencia del peor momento de Lydia Lozano ha coincidido casualmente con el paso de 'Pasapalabra' a las tardes de Antena 3.

El programa que ahora presenta Roberto Leal consiguió un mejor dato que la versión tomate de 'Sálvame' el pasado viernes 23 de mayo, por lo que este mal trago para Lydia Lozano quizás sea una estrategia del programa de Telecinco para conseguir mantener el liderazgo en las tardes.