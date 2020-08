'Sálvame' presenta a 'Matamoros' en una camilla después de arremeter contra el programa

Juan Francisco 'Kiko' Matamoros Hernándezha concedido un entrevista para la revista 'Lecturas' en la que ha arremetido contra los integrantes de 'Sálvame'. En respuesta a los comentarios del colaborador de televisión, el programa introdujo en su emisión del miércoles 12 de agosto, una camilla en la que se encontraba una persona que simulaba ser Kiko Matamoros.

El tertualiano se sometió a una operación hace dos semanas en la que le extrajeron la vesícula y la cual tuvo complicaciones. Sin embargo, está mejorando progresivamente. En la entrevista, el colaborador de 'Sálvame' ha tocado diferentes temas como su estado de salud, su novia, Marta López Álamo, y su ex mujer, María Giaever 'Makoke'.

Kiko ha comentado que lo que más le molesta de la polémica en la que ha estado envuelto no son las burlas que ha recibido en distintas redes sociales, sino la polémica en la que ha influido 'Makoke' en torno a su novia Marta. "A Marta le afecta mucho y eso me duele. Estoy indignado. No merecemos el trato que nos han dado. Es muy sucio", asegura el tertuliano.

Sé que me envidian, que me odian. Ellos saben que intelectualmente los desprecio", dice Matamoros sobre sus compañeros en 'Sálvame'

En la entrevista para la revista, Matamoros no deja pasar la oportunidad de dedicarle algunas palabras a sus compañeros de 'Sálvame'. "Sé que me envidian, que me odian. Ellos saben que intelectualmente los desprecio", asevera Kiko.

Un 'Kiko Matamoros' en una camilla en el plató de 'Sálvame'

Después de las declaraciones del colaborador, sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad de responder con un inicio de programa que ha generado mucha polémica en las redes. 'Sálvame' presentó a una persona acostada en una camilla en el medio del plató que simulaba ser Kiko Matamoros.

Gran parte del programa estuvo enfocada en Matamoros y los enfrentamientos que ha tenido con el resto de integrantes de 'Sálvame'. La decisión por parte de este espacio de comenzar su edición con el hombre en la camilla ha sido criticada por distintos usuarios en las redes. "Creo que lo que están haciendo hoy en Sálvame está fuera de lugar", comentaba uno de los internautas.

Creo que lo que están haciendo hoy en sálvame está fuera de lugar creo que es por kiko matamoros o no se que rollos, pero en los tiempos que estamos es una grosería poner a una persona en una cama haciendo de enfermo y el sonido de la máquina de que falleciste.#yoveosalvame — ranca (@19Alber1) August 12, 2020

Surrealista: 'Sálvame' lleva un hombre en camilla a su plató para recrear el ingreso de Matamoros https://t.co/7xjs3WdN32pic.twitter.com/AFzmqsCDzc — YOTELE (@yotele) August 13, 2020