La homosexualidad de Pablo Alborán provoca una fuerte discusión en 'Sálvame'

Después de la monumental broncaentre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban que ha llevado a que esta no quiera volver a trabajar más con el presentador, en 'Sálvame' se ha vuelto a producir otra fuerte discusión que ha acabado con el abandono de Lydia Lozano del plató. El motivo ha sido la visión retrógrada que tiene Antonio Montero acerca de lahomosexualidad.

El programa presentado por Paz Padilla este lunes trató el tema de la salida del armario de Pablo Alborán, lo que dio pie a un debate muy intenso que se convirtió en acalorada discusión.

Kiko Matamoros comenzó exponiendo que "posiblemente no lo dijo antes por presiones de las discográficas" pero que le parecía "muy deshonesto porque al final estás vendiendo una imagen e historia que va dirigida a determinado público de niñas que están medio enamoradas, comprando sus discos y colgando sus póster en su habitación y eso siempre me ha parecido una especie de fraude aunque lo entiendo".

Después Antonio Montero sembraba la duda de si existe alguna persona que fuera a contar algo y le ha hecho tener "tanta prisa" en confesar su sexualidad. "Sería muy triste que lo hubiese dicho porque estuviera presionado por alguna persona que le haya amenazado con contar eso y no haya querido adelantarse a alguien que esté ahí", señaló el paparazzi que ha confesado ser simpatizante de Vox. Lydia Lozano apostillaba rápidamente que eso no podía pasar porque "si alguien se sentara a decir que ha estado con Pablo es delictivo".

Frigenti sufrió acoso en el colegio y le pegaron por la calle

Minutos después, se iniciaba una brutal discusión en el plató por las opiniones arcaicas que tiene Montero acerca de los homosexuales. De nada sirvió que Miguel Frigenti contara el calvario que ha tenido que pasar por ser gay. Primero, el joven periodista, de 32 años, confesó el acoso e insultos, que sufriódurante cinco años en un colegio católico, incluso que le agredieran más de una vez.

Todo ello le llevó a tener que ir al psicólogo ya que por ejemplo, cuando cumplió 10 años, no fue nadie a la celebración. "Lo pasé fatal y la psicóloga me hizo ver que fueron sus padres", refiriéndose a que no son los niños los culpables.

También relató otro episodio en el que le pegaron por la calle por ir de la mano de su novio en su pueblo, Talavera de la Reina. "Tú te paseas con tu novio por la Gran Vía y está bien pero en otos sitios, por pueblos de España te arriesgas a que te soben el morro. A mi me han agredido, me han pegado. Es que todo no es como en la televisión, ni en Madrid o Barcelona, la homofobia está muy presente y lo que ha hecho Pablo siempre es positivo y no hace daño a nadie".

Frigenti recordó además que "en muchos países mueren homosexuales y nos lapidany que aún es necesario días como el Orgullo Gay en países donde hay libertad para que otros países puedan superar la homofobia". Después quiso saber cuál era la opinión de Antonio Montero sobre la homosexualidad.

Montero: "Los pobres homosexuales no son unos pobres desgraciados que les van pegando por la calle"

Aunque Montero señaló que le parecía "injustísimo que se haya perseguido esto" y "terrible", mostró su incredulidad de que se pegue a día de hoy los gais y puso el ejemplo de un familiar suyo que tiene más de 90 años que nunca fue agredido. "Para mí está superado. Hay gente que son animales y agreden e insultan a gordos, a las gordas, feas... se sigue discriminando a la gente por mil cosas, y los pobres homosexuales no son unos pobres desgraciados que les van pegando por la calle", señaló.

El negar la mayor provocó la reacción en contra de sus compañeros pero fue más allá con este otro comentario: "A mi me ha sorprendido mucho en los últimos años el porcentaje altísimo que hay de homosexualidad en televisión. Hace 15 años, todos los que estaban en plató eran homosexuales. Estaban Mariñas, Ferrando... Yo decía: ¡Madre mía!'".

“En la televisión hay un porcentaje de homosexuales que no se corresponde con la sociedad” ESTOY FLIPANDO CON ESTE SEÑOR pic.twitter.com/yVRdWkguaf — peri keating (@T5Comento) June 22, 2020

"En la televisión hay una representación de homosexuales que no se corresponde con el que hay en la sociedad"

Mientras Paz Padilla respondía que antes se vivía una doble vida, de cara a la galería, Lydia Lozano estalló contra Montero: "Pero, ¡tú en qué mundo vives!",le increpó Lydia, asombrada por su respuesta."Un tío viajado, que es lo top en todo se supone y que para mi es lo más, de viajado, porque cuando se viaja se aprende. Que tú te sorprendas de que haya tanto gay, me sorprende".

Montero insistía en su discurso: "En la televisión hay una representación de homosexuales que no se corresponde con el porcentaje que hay en la sociedad".

La presentadora explicaba entonces que "en esta profesión somos más valientes" ya que "hay muchos sectores que son más arcaicos, como el de los abogados. "Aquí somos gente abierta y podemos vivir en libertad".

Montero repetía entonces: "Yo conozco a muchos homosexuales que no les han pegado", a lo que Matamoros le respondía que sería porque "se esconderían bien porque hay cientos de miles que han estado en la cárcel".

"Eres el típico que le dice a un amigo gay: 'tú puedes ser lo que quieras pero que no se te note tanto'"

Frigenti saltaba también en contra del paparazzi: "Eres el típico que a un amigo gay le dice: 'tú puedes ser lo que quieras pero que no se te note tanto". A pesar de que Montero negó ser así y decir que le parecía ofensivo, Lydia volvía a estallar: "La prensa del corazón es donde siempre ha habido más gays de toda la vida, no desde hace diez años". Antonio respondía: "Normal...".

Fue entonces cuando Lydia puso el grito en el cielo, se levantó y abandonó el plató por las palabras que escuchaba de su compañero: "¿Por qué los gays son cotillas? Yo me voy, me voy. Esto es insoportable y lo que te ha dicho Frigenti sí tienes toda la pinta de decirlo".

Montero asegura que la gente que oculte que es gay "es su problema"

Frigenti le recordaba a su compañero que "el 70% de la gentede este país oculta su condición de homosexual en el trabajo", a lo que él respondía: "Pues será su problema, que nadie oculte nada". Unas palabras que volvieron a enfadar a sus compañeros, al igual que todos sus comentarios por los que está siendo muy criticado en las redes.

Para relajar tensiones pusieron la canción 'It´s raining men', de Geri Halliwell, uno de los himnos LGTBI, con la que se pusieron a bailar todos, incluido Montero y el director David Valldeperas, menos Kiko Matamoros que permaneció sentado. Unas imágenes que se han comentado mucho en redes sociales, destacando a Lydia, hasta el punto de hacerse viral el vídeo en Twitter.