Una colaboradora de 'Sálvame' gana dinero con el coronavirus (y le llueven las críticas)

El coronavirus nos tiene preocupados a todos. La mayoría de nosotros nos encontramos confinados en nuestras casas a causa del estado de alarma decretado por el Gobierno con el fin de poder detener la expansión de los contagios por el Covid-19.

Las muestras de solidaridad y unión de los españoles ante esta pandemia mundial han sido la tónica general. Sin embargo, hay famosos que están sacando tajada con la crisis que vive España.

Y hay más de uno. Si hace unos días era Paula Echevarría la que hacía negocio con el coronavirus, ahora es Gema López, colaboradora de 'Sálvame', la que ha hecho lo propio.

Gema López, de 'Sálvame', hace negocio con el coronavirus

Gema López ha aprovechado la crisis del coronavirus para publicitar una marca que promete fortalecer las defensas del organismo. Según la colaboradora de 'Sálvame', se lo han aconsejado en su farmacia de confianza y cree que puede ayudar mucho a su hija y a ella.

"Ahora más que nunca es necesario subir las defensas. En mi farmacia me han recomendado la Jalea Real de Arko. En mi caso he elegido la de ginseng, pero hay muchas más. Soy muy de productos naturales y esta me han dicho que es 100% natural y que nos va a venir genial a mi hija y a mí. He empezado a tomarla hoy, os iré contando!!! Hay que protegerse! Stop virus", ha escrito en su perfil de Instagram, con una foto con el producto que publicita.

Le llueven las críticas por ganar dinero a causa del Covid-19

Como le ocurrió a Paula Echevarría, a Gema también le han llovido las críticas por hacer negocio con esta pandemia.

"Deberías ser empática con la sociedad y no querer enriquecerte con el sufrimiento de las personas", "¿En serio? ¿Es necesario hacer publicidad aprovechando las terribles circunstancias? Te acabas de cubrir de gloria, desde este preciso instante dejo de seguirte, no has estado muy acertada", "Ni en un momento como éste podéis dejar de ganar dinero con falsos productos cura todo... que patético", "No pienso comprar nada de Arkopharma en mi vida. Haciendo dinero con la desgracia del coronavirus, no tienes vergüenza ni tú ni esa empresa", "Por dios, qué vergüenza, aprovechar el momento. Háztelo mirar, el rasero para hablar de otros, aplícatelo tú" y "Qué pocos escrúpulos, ¿es necesario hacer publicidad para tu beneficio a costa de esto con lo que estamos pasando? Que no te toque, guapa" han sido algunas de las respuestas.

