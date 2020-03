Temor en 'Sálvame' por el coronavirus: Belén Esteban y Carlota Corredera son grupo de riesgo

El coronavirus ha infectado ya a más de 130.000 personas en todo el mundo, la mayoría en China, país que ha superado ya el pico de contagios. Italia, segundo país con mayor número de infectados, cuenta ya con más de 12.400 positivos y 827 muertos. Y el Covid-19 en España continúa en expansión con casi 3.000 casos y 86 fallecidos a día de hoy.

Lo que muchos calificaban como "una simple gripe" hoy se retractan, pues el coronavirus es más grave de lo que se pensaba. Las autoridades sanitarias españolas, de hecho, comenzaron este lunes a tomar medidas drásticas para detener la expansión del virus en nuestro país. Al cierre de centros educativos se ha sumado la recomendación de no asistir a encuentros multitudinarios y la instauración del teletrabajo en las empresas, entre otras muchas medidas.

Por esta razón, y respecto al tema que nos ocupa, 'Sálvame' decidió el martes emitir su programa sin público en las gradas hasta nuevo aviso. Los colaboradores, asimismo, mantienen en todo momento la distancia de un metro entre ellos.

A pesar de esta precaución, Carlota Corredera y Belén Esteban están muy preocupadas por infectarse del Covid-19, ya que son grupo de riesgo.

Belén Esteban, muy preocupada por el coronavirus a causa de su diabetes

Belén Esteban ha mostrado esta semana en 'Sálvame' su inquietud por infectarse de coronavirus, ya que padece diabetes y, por tanto, forma parte del grupo de riesgo ante el Covid-19.

"Soy diabética y mi marido es técnico de emergencias sanitarias. ¿Yo tengo que hacer algo? Mi vida es con él. Él está expuesto a riesgos. ¿Va a haber vacuna o no va a haber vacuna?", decía, preocupada y refiriéndose a su marido Miguel, que es conductor de ambulancias, por lo que tiene más probabilidades de infectarse.

Belén está siguiendo las recomendaciones para evitar el contagio: "Me ha llamado la enfermera del endocrino, Sonia, y me ha dicho que tengo que esperarme 15 días. Se ha puesto en marcha un protocolo y se han suspendido las visitas de los crónicos como yo. Yo tengo que pasar controles periódicos porque llevo una bomba de insulina. (...) Me dicen que esté muy pendiente del cuidado de manos, que es lo que estoy haciendo. También me han dicho que no vaya a sitios con gente. Y si lo hago, que sea con mascarilla".

Carlota Corredera también teme al Covid-19

Carlota Corredera, presentadora de 'Sálvame', también pertenece al grupo de riesgo del coronavirus, ya que tiene varias patologías previas, como el Síndrome de Hashimoto, que le fue diagnosticado a los 26 años. Se trata de un trastorno autoinmune y la principal causa del hipotiroidismo, y que provoca que el propio cuerpo ataque a la tiroides.

Asimismo, también padece epicondilitis lateral, una inflamación del los tendones que unen los músculos del antebrazo con la parte exterior del codo. Y por si fuera poco, en octubre de 2018 fue operada de un tumor en el peritoneo.

Para evitar contagios, Carlota sigue las indicaciones de los expertos sanitarios: no da besos, no toca el móvil de otras personas y evita tocarse la cara con las manos.

A jueves 12 de marzo, no se conoce ningún infectado por coronavirus en 'Sálvame' ni en Telecinco.