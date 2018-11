Sexo en 'Salvados': las confesiones de un grupo de jóvenes dejan atónito a Évole

'Salvados' dedicó su emisión del domingo a la educación sexual. El programa, titulado 'La mala educación', tuvo menos audiencia que la pasada semana pero aun así marcó un 8,7% de share con 1.718.000 espectadores.

La emisión fue muy comentada por Twitter. A los que estaban viendo La Sexta les llamó mucho la atención las declaraciones de un grupo de jóvenes que charlaron con Jordi Évole acerca de cómo viven actualmente las relaciones sexuales los millennials.

Recogemos los principales temas y declaraciones de lo que se habló en el espacio de Atresmedia:

Maltrato

Quizá la declaración más llamativa fue la que hizo Julia, una de las jóvenes invitadas. Ella confesó que había sufrido maltrato por parte de una expareja cuando tenía apenas 16 años. Ahora, con 18, aún no lo tiene superado.

"Yo estuve con un maltratador que acabó con una orden de alejamiento. Esa persona me trataba como una puta, como una guarra, todo eso...", contó la chica, dejando atónito a Évole y a todos sus compañeros, que ya conocían este episodio, pues son amigos.

El presentador quiso saber cómo fue para Julia contar todo lo que había sufrido a sus allegados: "Se dio poco a poco. Aunque ella no decía nada, yo empecé a ver cosas que no cuadraban. Julia al principio lo negaba", dijo una de las amigas. "Te quedas impactado, porque es la primera vez que ves algo tan grave en alguien cercano", añadió otra.

Julia relató que, al ser tan joven, vivió todo con mucha inocencia: "Aquel chico conocía perfectamente mis puntos débiles, así que me daba donde más me dolía. Lo peor es que ahora la que tiene que recuperarse y superar todo soy yo, no él".

La joven también confesó que tras aquello no quería saber nada de los hombres, "porque pensaba que todos eran maltratadores. Siempre me culpabilizaba yo de todo".

El maltrato (y la adolescencia). “Llegué a pensar que todos eran maltratadores. Y es una putada por que soy yo, y no él, quien se tiene que recuperar”. #SexoEnSalvadospic.twitter.com/avz8n4gKwQ — Salvados (@salvadostv) 18 de noviembre de 2018

La primera vez

En el programa también se habló sobre la primera vez, y sorprendió la diferencia de lo que opinaban los chicos y las chicas.

Mientras ellas respondieron que ante ello estaban preocupadas por "si iba a doler", pues "la primera vez tienes miedo", ellos destacaron que solo les preocupaba si iban a "disfrutar".

Algunas de las jóvenes también afirmaron que se vieron 'forzadas' por la sociedad a perder la virginidad cuando no les apetecía: "Tienes esa presión para sacártelo de encima y quizás no tienes ganas de perderla a los 15. Yo me tapaba la cara. No quería estar".

El aborto

"Ninguno entendemos la polémica con el aborto, al final es tu cuerpo y harás lo que quieras con él", dijo una de las jóvenes, dando voz a lo que todo el grupo pensaba: "Es tu cuerpo, tú decides, no un hombre en un despacho, ni que lo fuera a criar él".

Una de las invitadas, incluso, recordó que "una amiga abortó a los dos meses de quedarse embarazada".

Homosexualidad

"¿El concepto de 'salir del armario' ya es pasado, no?", pregunto Jordi Évole. Ellos no están seguros porque, aunque reconocen que se ha avanzado respecto a generaciones pasadas, "sigue habiendo cosas ancladas".

"Hay que destruir el armario", dijeron, señalando que aún existe homofobia "pero camuflada por la modernidad".

“¡Hay que destruir el armario!”Los años pasan, hemos cambiado, pero continúa sin ser fácil declarar la orientación sexual. #SexoEnSalvadospic.twitter.com/qu9yAMR57R — Salvados (@salvadostv) 18 de noviembre de 2018

Pornografía y sexo violento

¿Cuándo vieron pornografía por primera vez? "Yo nunca la he visto, todo el mundo se escandaliza, pero no me gusta, lo siento, a la gente que le guste que la disfrute", destacó una joven.

Se suele relacionar el porno con ciertos comportamientos violentos que tienen algunos hombres en la cama, pues es en las películas X donde han aprendido sexualidad.

Al respecto, una de las chicas comentó que no sabe qué hacer cuando un chico la coge del cuello o le mete el dedo hasta la garganta mientras practican sexo: "Como está disfrutando pues dices 'tira para adelante', pero tienes miedo, porque él ejerce una posición dominante sobre ti", dijo una de ellas.

"Tienes miedo a decirle al chico que no quieres, pero (el sexo violento) es tan normal que ya te tiene que gustar", destacó otra.

Ante esto, Évole preguntó: "¿Y dónde queda el 'no es no'?". Una de ellas le contestó que ellos deberían preguntar si la mujer quiere que les agarre el cuello, no que ella tengan que decir que no le gusta.

“¿Yo tengo que decir ‘no’? ¿No pueden preguntarme antes si me gustan que me cojan del cuello?”. El porno como referente sexual y el machismo. #SexoEnSalvadospic.twitter.com/uMnjDNTYjt — Salvados (@salvadostv) 18 de noviembre de 2018

La reacción en Twitter

Los jóvenes acabaron pidiendo a los padres que debían "normalizar" el tema de las relaciones sexuales y que hablasen más de ello. Esta y otras opiniones también fueron las de muchos usuarios que comentaron el programa por redes sociales. Recogemos algunas:

"Me sorprenden para mal":

He llegado tarde a #SexoEnSalvados pero me sorprenden (para mal) estas preguntas y discurso de las “contradicciones” porque las chicas se digan feministas y “se cosifiquen” en Instagram. No sé, ¿qué hay que hacer para ser coherente, recitar Simone de Beauvoir en stories? — Ana Requena Aguilar (@RequenaAguilar) 18 de noviembre de 2018

"Los millennials son tolerantes":

Los que habláis siempre de lo terribles que son los millennials estáis tardando en poner @salvadostv . Son mucho más tolerantes, abiertos y respetuosos que los adultos que conozco. #SexoEnSalvados — Marina Lobo (@marinaLobL) 18 de noviembre de 2018

Una opinión que compartió Íñigo Errejón:

Queda por recorrer pero la nueva juventud española es, afortunadamente, más libre, más tolerante, y más consciente. El @salvadostv de hoy #SexoEnSalvados habría que ponerlo en todos los institutos del país — Íñigo Errejón (@ierrejon) 18 de noviembre de 2018

"Existe desconocimiento sobre el placer femenino":

Existe un desconocimiento absoluto del placer femenino, no tenemos referentes ni conocemos nuestro cuerpo, es urgente visiblizar y educar en la sexualidad femenina #SexoEnSalvados@salvadostv — Yolanda Domínguez (@yodominguez) 18 de noviembre de 2018

"Diálogos importantes":

-Te cogen del cuello porque se supone que tiene que gustarte.- ¿Y qué haces en ese momento? -Sentirme como una mierda y callarme.Estos diáogos son TAN importantes de exteriorizar para las mujeres y de escuchar para los hombres. #SexoEnSalvados — Marina Ribel (@MarinaRibel) 18 de noviembre de 2018

Esto fue lo más destacado de la emisión. ¿Qué opinas del tema? ¿Crees que los millennials viven abierta y sanamente su sexualidad?