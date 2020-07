¿Aún no sabes cuál va a ser tu destino estas vacaciones? Vayas donde vayas, aunque sean las playas de levante o no te muevas de la ciudad, la moda te invita este verano a sumergirte en la sabana africana a través de sus propuestas. La tendencia safari es la apuesta más fuerte del verano y es que grandes firmas como Etro, Michael Kors o Gucci nos han seducido con sus referencias al continente negro en sus colecciones.

Las referencias que tenemos que seguir con esta tendencia es el mundo clásico e idealizado de las primeras colonizadoras. No sirve con vestir como una turista adinerada del siglo XXI, hay que dejarse inspirar por el carácter aventurero y apostar por una imagen masculinizada y con toques militares.

Si quieres conquistar esta tendencia, lo mejor es imitar los estilismos de películas como 'Mogambo' o 'Memorias de África'. Pero si lo tuyo no es camuflarte y quieres destacar, solo tendrás que darle caza a alguno de los looks del desfile de Dolce & Gabbana para esta temporada.

Es hora de ser presa de la moda de pies a cabeza

Hoy en Vozpópuli te vamos a dar los ingredientes perfectos para coronarte en la tendencia safari con un repaso por las prendas y los complementos fundamentales que tienes que tener en tu objetivo para dar en el blanco. No es el momento de tener miedo, es hora de arriesgarse y ser presa de la moda de pies a cabeza.

Caza el 'total look' de safari

Como decíamos, la tendencia safari es tan fuerte este año que podemos tirar la choza por la ventana y sumergirnos de arriba a abajo en ella. Para conseguirlo, lo mejor es apostar por un 'look' masculino de estilo cazador compuesto por blusa y pantalón.

Aunque busquemos una imagen con aires masculinos, podemos apostar por blusas ultra femeninas, bastará con elegir diseños que se ajusten a la cintura. La camisa que mejor encaja con esta tendencia es la de estilo sahariano, es decir, con grandes bolsillos en el pecho y cinturón al más puro estilo Yves Saint Laurent.

Para la parte inferior podemos seleccionar pantalones de cortes masculinos en cualquiera de los colores de la paleta de los tonos tierra: arena, beige, camel... Puedes prestarle atención a detalles ganadores como son los bajos ajustados al tobillo mediante trabillas, elásticos o cremalleras, así como la incorporación de grandes bolsillos laterales. Nuestra apuesta son los pantalones anchos a media pierna con los que conseguirás el look exploradora perfecto.

Aunque las temperaturas españolas no sean tan extremas como las africanas, no está de más hacer una tregua en nuestro estilismo y elegir prendas más frescas. Por este motivo, una buena alternativa a las camisas pueden ser los chalecos. Tienes que seguir las mismas reglas que con las blusas y, ante la duda, elegir camisas sin mangas.

De la misma forma, nuestros pantalones también pueden perder tela por el camino y terminar siendo unos buenos bermudas que nos permitan presumir de piernas de cazadora. ¡Atenta a las cinturas! Es importante echarle el lazo a modelos muy ajustados en esa zona gracias a cualquier tipo de cinturón.

En las faldas podemos encontrar una buena alternativa a los pantalones y es que es una prenda que, sabiéndola elegir bien, encaja a la perfección con el estilo safari. Nos viene bien cualquier tipo de patrón (sólo tienes que echarle un vistazo a los cuatro ejemplos que hemos seleccionado para ti) desde las más largas a las minis o desde las entubadas a las que tienen mucho vuelo.

Acertar con un solo tiro

Si lo tuyo no es combinar prendas, en este tipo de moda lo tendrás muy fácil porque también puedes triunfar con una única prenda. El mono es una pieza clave para parecer una experta guía de safari. Puedes llevarlos sin más o lucirlos abiertos con una prenda básica debajo. Sólo te faltará el rifle al hombro.

También lucirás perfecta si tu tiro va hacia la dirección de los vestidos. Escoge siempre tejidos frescos y veraniegos como el algodón y el lino. El estilo lo dejamos a tu elección, puedes convertirte en una elegante turista de primera clase o una conquistadora preparada para la aventura.

El viaje continúa con las prendas de abrigo que tampoco podemos perder de vista sobre todo si nuestros días de verano los pasamos en zonas más frescas. En este campo lo que tienes que tener en cuenta es una cosa: cuantos más bolsillos, mejor. Esa será la clave para saber elegir la cazadora perfecta, un modelo donde puedas guardar la brújula, los mapas, los prismáticos...

Para dejar tu huella

Continuamos el recorrido por el safari arrancando la sección de complementos. El calzado ideal para complementar tu look será plano y si hay algo que destaque por encima de lo demás, son los materiales que imitan los tejidos animales. Cualquier animal print es bien recibido: leopardo, pitón, cebra, tigre... pero como alternativa también podemos seleccionar calzado que de aspecto de artesanal o tribal.

Pero la altura tampoco está reñida con la tendencia y es que podemos encontrar calzado que nos den unos centímetros de más y que no entre en batalla con el resto del look. Las cuñas y las plataformas son los productos estrella, porque dan ese aspecto natural que estamos buscando, pero si tu elección son unos tacones, búscalos gruesos y no excesivamente altos.

Tu mochila de exploradora

¡Qué importante en un viaje es saber elegir un bolso! Pues en un safari aún más. La elección comienza incluso antes de embarcarte por eso una de las piezas que no pueden faltarte es una bolsa de viaje de piel de aspecto vintage. ¿Y para el día a día? Lo mejor es elegir bolsos realizados con fibras naturales como el mimbre, la rafia o el esparto.

Otra opción fantástica es olvidarnos de los bolsos y elegir unas cómodas riñoneras que nos dejen libres las manos para hacer todas las fotos que queramos en nuestra expedición. Eso sí, sal huyendo como de las fieras de las riñoneras de aspecto deportivo, aquí los que priman son los diseños realizados con piel y aspecto artesanal.

Otros complementos indispensables

El verano del 2020 es el verano en el que los sombreros vuelven a ponerse de moda y la tendencia safari es una de las culpables de esta resurrección. Cualquier look que pensemos inspirado en este estilo nos hace pensar irremediablemente en algún tipo de sombrero o pamela que nos proteja de los potentes rayos solares africanos.

Para protegernos del sol, también son indispensables las gafas. No es el momento de buscar la discreción, hay que elegir modelos grandes de tipo antifaz o aviador. Hay dos elementos con los que triunfaremos sin dudarlo, por un lado las monturas nacaradas o con estampados animales, y por el otro los cristales de colores en tonos marrones o kakis.

Durante todo el artículo estamos haciendo hincapié en lo importante que es marcar bien la cintura. Por eso, si la camisa, el pantalón, la chaqueta o el chaleco no tiene cinturón incorporado, lo tendrás que aportar tú misma. Sólo tienes que seguir dos indicaciones, sumarte a la fiebre de las fibras naturales y el aspecto artesanal, o sucumbir (una vez más) al animal print.

Otro detalle que puede marcar la diferencia entre el notable y el sobresaliente es la elección de las joyas o bisutería. Aquí lo mejor es ser adoptado por el espíritu étnico y elegir piezas que recuerden a joyas ancestrales de las tribus. Por eso, las conchas, el nácar, la madera o el bambú pueden convertirse, de repente, en verdaderos objetos de deseo.

Otro tipo de joyas son los relojes, un elemento que todo buen explorador no puede dejar olvidado en casa. Selecciona una pieza con estética masculina y aspecto más deportivo que acompañe ese lado intrépido que tenemos que potenciar. El estampado de camuflaje puede ser un aliado perfecto para ello.

Terminaremos con un elemento ya imprescindible en nuestros outfits veraniegos: la mascarilla. Estamos viviendo una verdadera fiebre de diseños por lo que te será bien fácil encontrar modelos con estampados animales o que te hagan viajar de manera inmediata al corazón de África.

¿Preparada para embarcarte en el apasionante viaje de la tendencia safari? Como has podido comprobar con nuestras propuestas, puedes utilizarla para cualquier ocasión y en cualquier hora del día... aunque las vacaciones son perfectas para poner en práctica todo lo aprendido.