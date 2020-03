La rutina perfecta para terminar la cuarentena mejor que como la empezamos

Nuestros hábitos diarios han sido cambiados de la noche a la mañana debido al confinamiento provocado por el coronavirus y, con poca previsión de que esto termine en pocos días, tenemos que seguir cuidando y mimando a nuestro cuerpo. Ser disciplinados es clave para que estos días no le pasen factura a nuestro organismo. Por ello los expertos nos dicen que es importante que establezcamos unas pautas diarias para amenizar el confinamiento.

El sedentarismo y otros malos hábitos pueden jugarnos una mala pasada en el futuro. Hay que buscar la manera de alegrar los días para que esta situación sea lo más parecida posible a una "vida normal". Buscar esa normalidad en estos días de incertidumbre es una de las claves que harán que la cuarentena se pase de una manera más amena.

No paran de bombardearnos con estas ideas de crear nuevas rutinas, pero tanta sobreinformación nos colapsa y no sabemos por dónde empezar. Por eso, desde Vozpópulihemos hablado con una serie de expertos para que nos resuman los puntos básicos en salud y belleza que no debemos olvidar durante la cuarentena. Ahora que tenemos tiempo, es el mejor momento de tener estas claves en cuenta y arrancar esa rutina de buenos hábitos que siempre teníamos en la cabeza pero que no llegábamos a realizar. ¡No vamos a tener mejor momento para coger el hábito!

La importancia de los horarios

Lo más importante es organizarnos el día desde primera hora y establecer una rutina lo más parecida posible a la que llevábamos antes del confinamiento.

Es muy importante arrancar el día con un momento de cuidado e higiene personal. Después es hora de deshacerse del pijama y elegir ropa cómoda sin renunciar a la moda eligiendo un estilismo cómodo pero con el que nos sintamos guapos.

Haz un horario de las actividades que quieras realizar durante esa jornada con una hora de inicio y fin. Si teletrabajas, mantén el mismo horario que el que realizabas en tu lugar de trabajo. Después distribuye el resto de acciones como la cocina, el aseo personal, realizar la compra o hacer ejercicio físico.

Hay que poner el despertador a la misma hora a la que estábamos acostumbrados

El consejo de la farmacéutica Rocío Escalante, experta en dermocosmética y nutrición y titular de Arbosana Farmacia, es que de lunes a viernes mantengamos el horario habitual. En la cuestión del sueño, hay que respetar las horas necesarias y poner el despertador a la misma hora a la que nuestro cuerpo estaba acostumbrado a despertarse. Trabajes o no durante estos días, es importante mantener una disciplina. En cuanto a las comidas sucede lo mismo, mantén el mismo horario al que estabas acostumbrado, los cambios pueden afectar a tu tránsito intestinal.

Por último, se nos recomienda terminar el día con una de nuestras aficiones para ponerle la guinda a un buen día e irnos a dormir con una buena sensación. Puedes finalizar la jornada escuchando música, viendo una película o leyendo un libro.

Hidrata tu piel todos los días

La farmacéutica Rocío Escalante nos aconseja sacarle partido a la cuarentena y aprovechar que no tenemos la prisa habitual para hidratar correctamente nuestra piel, tanto del cuerpo como del rostro. "Merece la pena invertir un par de minutos en aplicar una loción hidratante corporal". Además nos recuerda que "Cuando acabe, la temperatura será más alta, empezaremos a lucir manga corta y si tu piel está bien hidratada, su aspecto será mucho más bonito".

Es importante ducharnos a diario y hay que continuar con la rutina facial diaria: limpieza e hidratación por la mañana, y por la noche, limpieza y regeneración. La farmacéutica Meritxell Martí, con más de 30 años de experiencia a sus espaldas, nos recomienda el uso diario de los siguientes productos:

Un jabón o limpiador tipo espuma que no irrite la piel

tipo espuma que no irrite la piel Un tónico que sirva para cerrar el poro

que sirva para cerrar el poro Un sérum con ácido glicólico

con ácido glicólico Una crema hidratante

Durante la cuarentena es importante cuidar la piel de las manos hidratándola a menudo, y eligiendo jabones con pH neutro. Si, además, tienes algún problema dermatológico, Rocío Escalante nos aconseja elegir jabones específicos para pieles con dermatitis o pieles sensible.

Cuida tu alimentación

“Una dieta completa y equilibrada es fundamental para mantener el buen estado de la salud", nos comenta Meritxell Martí. La dieta va a ser responsable de que nuestro sistema inmunitario esté a pleno rendimiento y no debemos olvidar los consejos de la OMS: comer cinco porciones de fruta y verdura diarios, reducir el consumo de grasas saturadas, disminuir el consumo de carbohidratos y de carnes rojas y aumentar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos, y en fibras.

Cada español ganará de media entre 3 y 5 Kg. durante el periodo de aislamiento

Durante estos días, aunque practiques ejercicio en casa, el consumo de calorías no es el mismo, así que la alimentación debería cambiar ligeramente. Lo fundamental es seguir haciendo el mismo número de comidas que hacías, pero optando por alimentos más ligeros, ricos en fibra, vitaminas y minerales. Los expertos nos aseguran que cada español ganará de media entre 3 y 5 Kg durante el periodo de aislamiento. ¡Luchemos para bajar esa media!

Hay trucos muy sencillos para poder llegar a la meta de la cuarentena sin haber engordado. Utiliza platos más pequeños para tener la sensación de estar comiendo más cantidad y si piensas el menú el día anterior, previenes posibles imprevistos y tirarás menos de la poco saludable comida precocinada. Mejor aún, haz un menú semanal y así te asegurarás tener una alimentación variada y equilibrada.

Para no picar entre horas, lo mejor es mantener las tentaciones alejadas. Estar en casa con exceso de comida en las despensas puede hacer que acabemos picoteando más de la cuenta si estamos aburridos. Así que no abuses en tu compra de los caprichos y mantenlos fuera del alcance de la vista.

Los expertos de la Clínica Dray nos recomiendan tomar la fruta en el desayuno y a media mañana, evitándola en comidas, y sobre todo a partir de las 17h. por su alto contenido en glucosa. Tienen un gran poder saciante así que es un alimento perfecto para cuando el hambre nos asalta entre horas. Además, comiéndola sola, asimilamos mejor sus nutrientes y vitaminas.

Paz Torralba, directora de 'The beauty concept' nos recuerda que las frutas son buenas para hidratar y proteger la piel porque contienen altos niveles de vitaminas y antioxidantes que cargan la piel de nutrientes, promueven la producción de colágeno y ayudan a mantener una piel flexible y firme. Otros alimentos que son muy buenos aliados para la piel son los frutos secos y las semillas. Son antioxidantes, nos protegen contra los radicales libres y aportan hidratación y elasticidad.

La cena ha de realizarse al menos dos horas antes de acostarnos y ha de ser una de las comidas más ligeras, optando por alimentos cocinados a la plancha o al vapor, con preferencia por pescados blancos y verduras.

Recomendamos evitar las harinas refinadas. En el desayuno, puedes tomar una tostada integral o pan de cereales y a medio día si quieres tomar pasta, mejor integral, no más de dos veces por semana, y siempre que sea posible sustituirlo por arroz o legumbres.

Evita los productos procesados y prepáralos tú mismo

Vas a tener más tiempo libre en casa, así que evita los productos procesados y prepáralos tú mismo. Desde la Clínica Dray nos hacen algunas recomendaciones como realizar un bizcocho casero, preparar un guiso o hacer nuestra propia salsa de tomate o una pizza casera.

No te olvides de beber

Igual de importante que la comida, es la bebida. Hay que beber abundante agua, aunque no se tenga sed. Recuerda que lo básico sería beber dos litros así que puedes llenar una botella y beber de ella a menudo para tener el control de la cantidad ingerida durante el día.

Pero no todo es agua, puedes alternar con infusiones que favorezca la eliminación de toxinas. Ten mucho cuidado con las bebidas azucaradas y alcohólicas, prescinde al máximo de ellas. Y precaución con la cafeína porque puede alterar demasiado nuestros hábitos de sueño.

Relaja la vista

Estar todo el día encerrados en casa puede resultar estresante y también puede afectar a la vista. Para evitarlo, cada hora nos debemos de asomar a la ventana y fijar la vista lo más lejos posible durante unos segundos.

En estos días, abusaremos de las pantallas, entre el consumo de televisión, el teletrabajo con ordenadores y tablets y el uso constante del móvil. Ten mucho cuidado y recurre a gotas humectantes si sientes los ojos secos. Si usas lentillas, lo mejor es sustituirlas por gafas todo el tiempo que puedas.

No hay excusas para no hacer ejercicio

Son muchas las cuentas de Instagram que ofrecen clases de ejercicio físico de diferente intensidad a través de sus directos. Además hay muchos gimnasios que se han apuntado a dar sus clases de manera online. Desde Clínica Dray nos proponen una rutina de entrenamiento que nos ayude a tonificar con planchas y sentadillas. Nuestro reto es mantener la postura durante 20” más un descanso de 40” y así repetir cuatro veces cada ejercicio. Cada día, podrás aumentar el tiempo de trabajo y reducir el de descanso, o incluso aumentar el número de series.

No te olvides de relacionarte

Para terminar, un último consejo. Aunque estemos aislados en casa, eso no significa que nos aislemos socialmente. Incluye en tu horario de cada día un momento para hacer llamadas o videollamadas con la familia y los amigos. Las llamadas colectivas son de lo más divertidas y nos van a mantener muy entretenidos. También es el momento perfecto para retomar el contacto con gente con la que hace tiempo que no se habla. ¡No hay mal que por bien no venga!