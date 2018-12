La dolorosa ruptura entre Suso y Aurah: "Él me dejó por teléfono. Me siento utilizada"

Suso y Aurah estuvieron liados en 'GH VIP 6', pero las diferencias de la joven con su suegra no hicieron presagiar ya en la gala final que la relación fuese a ir a buen puerto.

Merche, la madre del exconcursante, no podía ni ver a la que iba a ser la novia de su hijo. En el programa no quiso decirle nada a Suso: "Ya hablaremos en privado". Y vaya si lo hicieron, pues el joven ha pasado por completo de quien era su gran amor en la casa de Guadalix.

Tal es la indiferencia que ahora siente Suso hacia su ya exnovia que incluso la dejó... ¡¡¡por teléfono!!! Lo contó ella misma en 'Sálvame'.

Ahora Aurah cree que Suso la ha utilizado para dar juego en el programa y que en ningún momento ha estado enamorado de ella. Ella, por su parte, contó que sus sentimientos siempre fueron reales.

La llamada de la ruptura duró apenas diez minutos, y Suso no dio ni una explicación. Ahora la joven quiere saber la verdad, y le pide a su ya ex que se pronuncie en redes sociales o en algún programa, ya que su relación ha sido pública desde el primer minuto.

Suso no planea contar nada: "Me da igual quedar como el malo porque estoy acostumbrado. Yo no me vendo por dinero, no me hace falta. Llevo cuatro años sin parar", dijo él antes de que ella se sentase en 'Sálvame'.

Bueno, un amor visto y no visto, amigos.

¿Te esperabas esta ruptura? Nosotros sí, la verdad.