El Rubius le hace la guerra a Pablo Iglesias en público (y viceversa)

El famoso youtuber, El Rubius, cuyo nombre real es Rubén Doblas Gundersen, de 30 años, causó una gran polémica a finales de enero al anunciar que se mudaba a vivir a Andorra para evitar pagar tantos impuestos en el Estado español.

Todo esto ha estado coleando desde entonces y ha llegado hasta la vicepresidencia del Gobierno, pues Pablo Iglesias y el joven han tenido un sonado enfrentamiento público.

El Rubius le hace la guerra a Pablo Iglesias en público

Desde que El Rubius confesó que se iba a Andorra para pagar menos impuestos, como también han hecho muchos compañeros suyos de profesión. Esta decisión del joven, que gana unos 4,3 millones de euros al año, ha sido evidentemente muy criticada.

El exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga cargó públicamente contra él en su canal de YouTube. Algunas de sus declaraciones al respecto fueron recogidas por usuarios de Twitter. El medio de Dina Bousselham las compartió en su perfil y Pablo Iglesias lo retuiteó, manifestando así su acuerdo con Iturriaga.

👏 Juanma López Iturriaga explica a la perfección la situación de los youtubers que se van a Andorra para no pagar los impuestos en España. pic.twitter.com/yJHfQPSLCT — La Última Hora Noticias! (@LaUltima_Hora) January 20, 2021

Esto sentó fatal al youtuber, que no dudó en arremeter contra el líder de Podemos en una larga carta:

“Una cosa es la crítica racional y otra el tratarme como a un criminal y decir todas las barbaridades que he tenido que escuchar por parte de muchísimos periodistas (de los que cabe esperar una mínima profesionalidad y rigor) que van a televisión a decir que yo 'le robo' al pueblo español. Ese escritor que habla sobre 'el retroceso de España' y luego me suelta un muy civilizado 'puto niñato' o ese famoso exjugador de baloncesto que suelta a gritos insultos como 'cabrón' y 'a cagar' respondiendo al entrevistador que a su vez afirma (otra difamación más) que yo he dicho que 'España me roba'. Por no mencionar al Vicepresidente del Gobierno, que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado exdeportista) y otro largo etcétera”, explica en alusión a Iglesias.

Se defiende con una carta

En la carta, también explica que "en Madrid nunca me he sentido cómodo del todo. Os lo he contado varias veces: soy una persona que apenas sale de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día, por miedo a que alguien me reconozca. Y no digo esto para intentar dar pena ni nada por el estilo, me he acostumbrado a vivir feliz en el aislamiento de mi habitación. Pero ya van cinco mudanzas en lo que llevo siendo youtuber y nunca puedo descansar tranquilo pensando que hay alguien ahí fuera esperándome u observándome. Hay cosas tan simples como bajar a comprar el pan o salir a dar un mero paseo que, lo creáis o no, me cuesta hacer si no es con la ayuda de alguien cercano a mi”.

Cuenta además que Hacienda le ha hecho un montón de inspecciones, que le ha hecho la vida muy difícil, que se han sentido tratado como un delincuente y que las críticas han sido injustificadas. No obstante, reconoce que le molesta pagar mucho: “Pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides. Pero esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano. Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad y no reciba el trato que he recibido durante los últimos días".

Cabe destacar que el tipo de IRPF máximo en Andorra es del 10%, mientras que en España el tipo marginal máximo es del 47% para la parte de la renta que excede los 300.000 euros, cifra que superan muchos youtubers e influencers. También el IVA, cuyo equivalente en Andorra es el IGI (Impost General Indirecte), es inferior al español.

¿A ti qué te parece lo de los youtubers que se mudan a Andorra?